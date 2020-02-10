Житель Нижнего Новгорода ранил мужчин из-за брошенной сигаретной пачки

В начале февраля поздно ночью на улице Генкиной в Нижнем Новгороде в ходе словесного конфликта мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 21-летнего и 22-летнего нижегородцев, после чего скрылся с места преступления на своем автомобиле. Один молодой человек был доставлен в больницу с диагнозом "ранение в голову с разрывом правого глазного яблока", другой — с огнестрельным ранением правой щеки.