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https://ria.ru/20200210/1564474793.html
Житель Нижнего Новгорода ранил мужчин из-за брошенной сигаретной пачки
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РИА Новости

Житель Нижнего Новгорода ранил мужчин из-за брошенной сигаретной пачки

09:47 10.02.2020 (обновлено: 15:18 10.02.2020)
23013
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода выстрелил из травматического пистолета в головы двум молодым мужчинам за выброшенную пачку из-под сигарет, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В начале февраля поздно ночью на улице Генкиной в Нижнем Новгороде в ходе словесного конфликта мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 21-летнего и 22-летнего нижегородцев, после чего скрылся с места преступления на своем автомобиле. Один молодой человек был доставлен в больницу с диагнозом "ранение в голову с разрывом правого глазного яблока", другой — с огнестрельным ранением правой щеки.
Сотрудник полиции
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Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Полицейские установили и задержали подозреваемого — 49-летнего жителя Нижнего Новгорода, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

"Задержанный пояснил следователям ОВД, что между его знакомыми и прохожими возник конфликт из-за того, что кто-то бросил пачку из-под сигарет в месте, не предназначенном для сбора мусора. Мужчина рассказал, что хотел урегулировать недопонимание между оппонентами, но был сам втянут в перепалку. Когда она перешла в агрессивную форму, обвиняемый воспользовался имевшимся у него травматическим оружием", — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у мужчины орудие преступления — травматический пистолет и резиновые пули к нему. У обвиняемого имеется разрешение на травматическое оружие. Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Полицейский
13 декабря 2019, 10:27
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12178193623
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Нижний НовгородМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Нижегородская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А по делу прав мужик.
10 февраля, 14:53
iibrovkin
65000016
Он защищался, а пачка не причем, замечания молодым можно делать с уверенностью в своей безопасности.
10 февраля, 10:04
Геннадий Solo
4702007
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