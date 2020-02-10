Житель Нижнего Новгорода ранил мужчин из-за брошенной сигаретной пачки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода выстрелил из травматического пистолета в головы двум молодым мужчинам за выброшенную пачку из-под сигарет, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В начале февраля поздно ночью на улице Генкиной в Нижнем Новгороде в ходе словесного конфликта мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 21-летнего и 22-летнего нижегородцев, после чего скрылся с места преступления на своем автомобиле. Один молодой человек был доставлен в больницу с диагнозом "ранение в голову с разрывом правого глазного яблока", другой — с огнестрельным ранением правой щеки.
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Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Полицейские установили и задержали подозреваемого — 49-летнего жителя Нижнего Новгорода, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.
"Задержанный пояснил следователям ОВД, что между его знакомыми и прохожими возник конфликт из-за того, что кто-то бросил пачку из-под сигарет в месте, не предназначенном для сбора мусора. Мужчина рассказал, что хотел урегулировать недопонимание между оппонентами, но был сам втянут в перепалку. Когда она перешла в агрессивную форму, обвиняемый воспользовался имевшимся у него травматическим оружием", — говорится в сообщении.
Полицейские изъяли у мужчины орудие преступления — травматический пистолет и резиновые пули к нему. У обвиняемого имеется разрешение на травматическое оружие. Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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