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В Усинске закрыли аэропорт на два дня после жесткой посадки самолета
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РИА Новости

В Усинске закрыли аэропорт на два дня после жесткой посадки самолета

09:45 10.02.2020 (обновлено: 09:53 10.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Аэропорт Усинска в Коми, где накануне совершил жесткую посадку самолет Boeing-737 авиакомпании "Ютэйр", закрыт на два дня для работы специальной комиссии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Работа аэропорта из-за инцидента приостановлена. Все запланированные на 10 и 11 февраля рейсы отменены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, аварийно севший самолет находится на взлетно-посадочной полосе, у него сломаны все стойки шасси.
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы, в воскресенье при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто не погиб, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
9 февраля, 23:29
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
203001
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Жесткая посадка самолета в УсинскеУсинскВ мире
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