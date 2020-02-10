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ОПЕК+ может продлить сделку по снижению добычи до конца года
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РИА Новости

ОПЕК+ может продлить сделку по снижению добычи до конца года

09:44 10.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца текущего года в ответ на ослабление спроса из-за коронавируса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба после заседания комитета ОПЕК+.
"Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на экономическую активность, особенно в сферах транспорта, туризма и промышленности, главным образом, в Китае", - пишет агентство со ссылкой на министра. Согласно его заявлению, технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку о снижении добычи до конца 2020 года. Цитата министра при этом не приводится.
В здании ОПЕК в Вене
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Бомба для ОПЕК: начинается новый передел мирового рынка нефти
В пятницу министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияет на мировой баланс спроса и предложения, снижение потребления нефти в мире в 2020 году может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки. Министерство энергетики США в свою очередь заявило, что пока не видит значительного эффекта коронавируса для рынка энергоресурсов. Минэнерго Азербайджана при этом сообщало, что не ожидает экстренной встречи ОПЕК+ из-за коронавируса.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи в первом квартале 2020 года на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Следующая встреча ОПЕК+ ожидается в марте.
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