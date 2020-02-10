ОПЕК+ может продлить сделку по снижению добычи до конца года

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Страны Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца текущего года в ответ на ослабление спроса из-за коронавируса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба после заседания комитета ОПЕК+.

"Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на экономическую активность, особенно в сферах транспорта, туризма и промышленности, главным образом, в Китае", - пишет агентство со ссылкой на министра. Согласно его заявлению, технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку о снижении добычи до конца 2020 года. Цитата министра при этом не приводится.

В пятницу министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияет на мировой баланс спроса и предложения, снижение потребления нефти в мире в 2020 году может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки. Министерство энергетики США в свою очередь заявило, что пока не видит значительного эффекта коронавируса для рынка энергоресурсов. Минэнерго Азербайджана при этом сообщало, что не ожидает экстренной встречи ОПЕК+ из-за коронавируса.