На выплаты ветеранам ко Дню Победы выделят более 71 миллиарда рублей

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что на осуществление единовременных выплат к 75-летию Победы выделят более 71 миллиарда рублей. Глава правительствасообщил, что на осуществление единовременных выплат квыделят более 71 миллиарда рублей.

"Ветераны получат эти средства в апреле-мае. Наша задача — оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя", — заявил он на совещании.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что меры коснутся миллиона 150 тысяч человек, а осуществлять их будут Пенсионный фонд и органы, которые выплачивают военные пенсии.

"Дано поручение, чтобы к 18 февраля Министерство труда и социальной защиты представило все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить", — заключила она.

75 лет Победы 75 лет Великой Победы: "историческая" ложь не пройдет

Указ о единовременных выплатах Владимир Путин подписал в пятницу. По 75 тысяч рублей получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:

— инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками; — вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; — вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.