Пассажиры Diamond Princess в январе посещали Вьетнам, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пассажиры круизного судна Пассажиры круизного судна Diamond Princess , стоящего на карантине у японского порта Йокогама, в январе сходили в двух вьетнамских портах, сообщает издание VnExpress со ссылкой на местные власти.

Как сообщил глава местной пограничной службы, 27 января судно заходило в порт Чан Май в провинции Тхыатхьен-Хюэ. Пассажиры судна побывали на экскурсиях в городах Хюэ, Дананге и Хойан. На следующий день лайнер заходил в бухту Халонг. В обоих случаях перед выходом на берег все пассажиры прошли медицинскую проверку.

По данным издания, все сотрудники круизного порта в Халонге, которые контактировали с пассажирами Diamond Princess, прошли медицинскую проверку. Также были подвергнуты санитарной обработке около 40 судов, которые осуществляли помощь круизному лайнеру.

Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса . В понедельник телеканал TBS сообщил, что число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130. Сообщений о заражении вирусом россиян пока не поступало.