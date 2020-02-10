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Пассажиры Diamond Princess в январе посещали Вьетнам, сообщили СМИ
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РИА Новости

Пассажиры Diamond Princess в январе посещали Вьетнам, сообщили СМИ

09:40 10.02.2020 (обновлено: 09:41 10.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пассажиры круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама, в январе сходили в двух вьетнамских портах, сообщает издание VnExpress со ссылкой на местные власти.
Как сообщил глава местной пограничной службы, 27 января судно заходило в порт Чан Май в провинции Тхыатхьен-Хюэ. Пассажиры судна побывали на экскурсиях в городах Хюэ, Дананге и Хойан. На следующий день лайнер заходил в бухту Халонг. В обоих случаях перед выходом на берег все пассажиры прошли медицинскую проверку.
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По данным издания, все сотрудники круизного порта в Халонге, которые контактировали с пассажирами Diamond Princess, прошли медицинскую проверку. Также были подвергнуты санитарной обработке около 40 судов, которые осуществляли помощь круизному лайнеру.
Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. В понедельник телеканал TBS сообщил, что число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130. Сообщений о заражении вирусом россиян пока не поступало.
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