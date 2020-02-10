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В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
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РИА Новости

В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП

09:39 10.02.2020 (обновлено: 13:03 10.02.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП c участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля такси на Кутузовском проспекте. 10 февраля 2020
Последствия ДТП c участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля такси на Кутузовском проспекте. 10 февраля 2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП c участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля такси на Кутузовском проспекте. 10 февраля 2020
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Движение транспорта на Кутузовском проспекте, где ранее произошло ДТП с одним погибшим, восстановлено, сообщает пресс-служба Московского транспорта в Twitter.
Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ДТП с участием такси и микроавтобуса на Кутузовском проспекте. Представитель экстренных служб столицы позднее уточнял агентству, что пострадали пять человек, четверо из них – граждане Белоруссии.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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МоскваБелоруссияПроисшествия
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