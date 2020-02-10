В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП

Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ДТП с участием такси и микроавтобуса на Кутузовском проспекте. Представитель экстренных служб столицы позднее уточнял агентству, что пострадали пять человек, четверо из них – граждане Белоруссии.