Новый генконсул Китая прибыл в Екатеринбург и находится на карантине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Новый генконсул Китая Новый генконсул Китая Цуй Шаочунь прибыл в Екатеринбург , сейчас в течение 14 дней он будет находиться на карантине, сообщил журналистам в понедельник представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Приехал вновь назначенный консул. Находится на карантине. Мы с ним встретимся только через 14 дней", - сказал он.

Харлов добавил, что генконсул прибыл в конце прошлой недели рейсом из Москвы.

В ответ на вопрос, в каких условиях он проходит карантин, Харлов отметил: "В хороших". Он уточнил, что дипломат проходит карантин в своей резиденции.