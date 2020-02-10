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Новый генконсул Китая прибыл в Екатеринбург и находится на карантине
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РИА Новости

Новый генконсул Китая прибыл в Екатеринбург и находится на карантине

09:37 10.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Жилые дома в центре города Екатеринбурга. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Новый генконсул Китая Цуй Шаочунь прибыл в Екатеринбург, сейчас в течение 14 дней он будет находиться на карантине, сообщил журналистам в понедельник представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.
"Приехал вновь назначенный консул. Находится на карантине. Мы с ним встретимся только через 14 дней", - сказал он.
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Харлов добавил, что генконсул прибыл в конце прошлой недели рейсом из Москвы.
В ответ на вопрос, в каких условиях он проходит карантин, Харлов отметил: "В хороших". Он уточнил, что дипломат проходит карантин в своей резиденции.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превышает 40 тысяч, более 900 человек умерли. -0-
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Цуй ШаочуньРаспространение нового коронавирусаКитайЕкатеринбургОбщество
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