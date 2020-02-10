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В Сочи школа начала работу после пожара в воскресенье
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РИА Новости

В Сочи школа начала работу после пожара в воскресенье

09:31 10.02.2020 (обновлено: 09:35 10.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный коридор
Школьный коридор
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Пожар в цокольном этаже не повлиял на работу школы №25 в Сочи, занятия проходят по обычному расписанию, сообщил РИА Новости представитель образовательного учреждения.
В воскресенье в школе №25 в Сочи произошел пожар. Огонь охватил около 200 квадратных метров в цокольном этаже здания. Занятий в это время в школе не было, потому эвакуация не проводилась, никто не пострадал. В понедельник работа школы возобновилась.
"Уроки проходят по обычному расписанию. После происшествия все приведено в порядок, запаха гари нет", - сообщил агентству представитель школы.
По данным властей, в школе обучается более двух тысяч учеников. Сотрудники школы привели в порядок помещения и проветрили здание.
"Горели подсобные помещения в цокольном этаже, по вентиляционной трубе дым поднялся наверх. Крыша здания не повреждена. Не пострадала и библиотека, находящаяся в цокольном этаже", - сообщает мэрия.
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