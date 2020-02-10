В Сочи школа начала работу после пожара в воскресенье

СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Пожар в цокольном этаже не повлиял на работу школы №25 в Сочи, занятия проходят по обычному расписанию, сообщил РИА Новости представитель образовательного учреждения.

В воскресенье в школе №25 в Сочи произошел пожар. Огонь охватил около 200 квадратных метров в цокольном этаже здания. Занятий в это время в школе не было, потому эвакуация не проводилась, никто не пострадал. В понедельник работа школы возобновилась.

"Уроки проходят по обычному расписанию. После происшествия все приведено в порядок, запаха гари нет", - сообщил агентству представитель школы.

По данным властей, в школе обучается более двух тысяч учеников. Сотрудники школы привели в порядок помещения и проветрили здание.