В Британии российские дипломаты возложат цветы к могиле Бенкендорфа

ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Цветы к могиле российского посла графа Цветы к могиле российского посла графа Александра Бенкендорфа возложат дипломаты РФ в свой профессиональный праздник, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин

Профессиональный праздник российских дипломатов - День дипломатического работника - отмечается 10 февраля.

"Здесь (в посольстве России и СССР в Британии) трудилось много интересных людей, в частности, послов. В Лондоне похоронен один из них - граф Александр Бенкендорф (был послом России в 1902-1916 годах), и мы (представители посольства и сам посол) будем возлагать цветы к его могиле в Вестминстерском соборе. Послом он был в горячие годы - в период Первой мировой войны", - рассказал посол российским журналистам.

Келин отметил, что дипломаты отмечают профессиональный праздник в день, когда в 1549 году был основан Посольский приказ, при этом отношения России с Англией начали развиваться всего на четыре года позже - с 1553 года, когда первое английское посольство прибыло в Россию.

"Как видите, отношениями с Англией мы занимаемся с самого начала основания МИД... У нас (в посольстве) вы видите фотографии выдающихся послов, в том числе Ивана Михайловича Майского (посол в Британии в 1932-1943 годах), Федора Тарасовича Гусева (1943-1946) и, конечно же, здесь работал Андрей Андреевич Громыко (с июня 1952 по апрель 1953 года). И в последние годы здесь работали серьезные дипломаты", - добавил посол.