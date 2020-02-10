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В Британии российские дипломаты возложат цветы к могиле Бенкендорфа
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РИА Новости

В Британии российские дипломаты возложат цветы к могиле Бенкендорфа

09:24 10.02.2020 (обновлено: 09:25 10.02.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Цветы к могиле российского посла графа Александра Бенкендорфа возложат дипломаты РФ в свой профессиональный праздник, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Профессиональный праздник российских дипломатов - День дипломатического работника - отмечается 10 февраля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возлагает цветы к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника. 10 февраля 2020
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"Здесь (в посольстве России и СССР в Британии) трудилось много интересных людей, в частности, послов. В Лондоне похоронен один из них - граф Александр Бенкендорф (был послом России в 1902-1916 годах), и мы (представители посольства и сам посол) будем возлагать цветы к его могиле в Вестминстерском соборе. Послом он был в горячие годы - в период Первой мировой войны", - рассказал посол российским журналистам.
Келин отметил, что дипломаты отмечают профессиональный праздник в день, когда в 1549 году был основан Посольский приказ, при этом отношения России с Англией начали развиваться всего на четыре года позже - с 1553 года, когда первое английское посольство прибыло в Россию.
"Как видите, отношениями с Англией мы занимаемся с самого начала основания МИД... У нас (в посольстве) вы видите фотографии выдающихся послов, в том числе Ивана Михайловича Майского (посол в Британии в 1932-1943 годах), Федора Тарасовича Гусева (1943-1946) и, конечно же, здесь работал Андрей Андреевич Громыко (с июня 1952 по апрель 1953 года). И в последние годы здесь работали серьезные дипломаты", - добавил посол.
В Британии есть могилы и других поверенных в делах России, рассказал посол. Здесь захоронены Яков Смирнов (1800-1801 годы) и Евгений Саблин (1919-1921 годы). Российские дипломаты в профессиональный праздник возложат цветы и к их могилам.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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Андрей КелинВеликобританияРоссияВ мире
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