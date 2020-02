Биография Хоакина Феникса

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Актер Актер Хоакин Феникс завоевал "Оскар" за главную роль в фильме "Джокер", 92-я церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Американский актер Хоакин Феникс, полное имя Хоакин Рафаэль Феникс (Joaquin Rafael Phoenix), родился 28 октября 1974 года в Пуэрто-Рико, США.

В 1978 году семья переехала жить во Флориду. Матери Хоакина удалось устроиться на работу в отдел кастинга канала NBC.

Вместе со своим братом и сестрами Хоакин стал сниматься в рекламе, а позднее – в телевизионных сериалах. Свою первую роль он вместе со своим старшим братом Ривером сыграл в трагикомическом телепроекте "Семь невест для семи братьев" (Seven Brides for Seven Brothers, 1982).

Затем Хоакин Феникс снимался в эпизодических ролях в телевизионных сериалах "Она написала убийство" (Murder, She Wrote, 1984) и "Падающий человек" (The Fall Guy, 1984).

На большом экране он сыграл роли в фильмах "Пикник в космосе" (SpaceCamp, 1986), затем — в картине "Русские" (Russkies, 1987), где воплотил образ русского матроса, которого после кораблекрушения находят на американском берегу несколько подростков.

В 1989 году вышел фильм "Родители" (Parenthood), где Хоакин сыграл вместе со своим братом Ривером и Киану Ривзом. За роль в этом фильме он номинировался на получение Young Artist Award как лучший молодой актер.

В 1995 году Феникс снялся в картине "Умереть во имя" (To Die For) режиссера Гаса Ван Сента. Партнерами Феникса по фильму были Николь Кидман, Мэтт Диллон, Кейси Аффлек. Его роль получила хорошие отзывы у критиков.

В конце 1990-х годов актер снимался в картинах "Выдуманная жизнь Эбботов" (Inventing the Abbotts, 1997), "Поворот" (U Turn, 1997), "Возвращение в рай" (Return to Paradise, 1998), "Мишени" (Clay Pigeons, 1998), "Восемь миллиметров (8MM, 1999).

Мировую известность принесла Фениксу роль императора Коммода в фильме Ридли Скотта "Гладиатор" (Gladiator). Он был номинирован на премии "Оскар", "Золотой Глобус" и другие.

В 2000-х годах актер сыграл главные роли в кинолентах "Перо Маркиза де Сада" (Quills, 2000), "Солдаты Буффало" (Buffalo Soldiers, 2001), "Знаки" (Signs, 2002), "Все о любви" (It's All About Love, 2003), "Команда 49: Огненная Лестница" (Ladder 49, 2004), "Таинственный лес" (Village, 2004).

Главная роль в фильме "Переступить черту" (Walk the Line, 2005) о жизни американского певца Джонни Кэша принесла Фениксу премию "Золотой глобус" и премию "Грэмми" за саундтрек к фильму.

В 2007 году он сыграл главную роль в фильме "Заповедная дорога" (Reservation Road), в 2008 году – в картине "Любовники" (Two Lovers).

В 2010 году Феникс снялся в псевдо-документальном фильме режиссера Кейси Аффлека "Я все еще здесь", рассказывающем о жизни актера, после того, как в 2008 году он заявил о завершении кинокарьеры.

В 2012 году главная роль в фильме Пола Томаса Андерсона "Мастер" (Master) принесла актеру премию Венецианского кинофестиваля.

В 2013 году Хоакин Феникс сыграл одинокого писателя в ленте "Она" (Her), которая получила в 2014 году премию "Оскар" за лучший сценарий.

В 2018 году актер сыграл главные роли в фильмах: "Братья Систерс" (Sisters Brothers), "Мария Магдалина" (Mary Magdalene), "Не волнуйся, он далеко не уйдет" (Don"t Worry, He Won"t Get Far on Foot).

"Золотой глобус" и В 2019 году Хоакин Феникс сыграл главную роль в фильме "Джокер" (Joker) и был награжден премией Гильдии киноактеров, премиями "BAFTA" "Оскар" в категории "Лучший актер".

Старшим братом Хоакина Феникса был актер Ривер Феникс (1970-1993), скончавшийся от передозировки наркотиков. В 18 лет он был номинирован на премию "Оскар" за работу в фильме "Бег на месте" (Running on Empty, 1988) Сидни Люметта. Наиболее известной была роль Ривера в фильме Гаса Ван Сента "Мой личный штат Айдахо" (My Own Private Idaho, 1991), за которую он был удостоен кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале и премии Национального общества кинокритиков США.