Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами по версии BAFTA

45-летний Феникс выиграл в номинации "Лучшая мужская роль" за роль Джокера в одноименном фильме режиссера Тодда Филлипса.

Рене Зеллвегер получила приз, как лучшая актриса, исполнив роль голливудской певицы и актрисы Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

BAFTA - независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Академия была образована 16 апреля 1947 года под руководством британского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лина и называлась Британской академией кино.