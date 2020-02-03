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2020-02-03T04:40+0300
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Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами по версии BAFTA
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РИА Новости

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами по версии BAFTA

00:36 03.02.2020 (обновлено: 04:40 03.02.2020)
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© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionАктер Хоакин Феникс
Актер Хоакин Феникс
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Актер Хоакин Феникс. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Американские актеры Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер признаны Британской академией кино- и телеискусства (BAFTA) лучшими актерами, сыгравшими главную роль.
Церемония награждения лауреатов премии проходит в воскресенье вечером в лондонском Королевском Альберт-холле.
45-летний Феникс выиграл в номинации "Лучшая мужская роль" за роль Джокера в одноименном фильме режиссера Тодда Филлипса.
Рене Зеллвегер получила приз, как лучшая актриса, исполнив роль голливудской певицы и актрисы Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
BAFTA - независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Академия была образована 16 апреля 1947 года под руководством британского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лина и называлась Британской академией кино.
Скриншот пранка с Хоакином Фениксом (Джокер) и Руни Мара
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КультураРене ЗеллвегерХоакин ФениксBAFTAВеликобританияСША
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