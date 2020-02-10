В МВД назвали регионы с самым высоким уровнем IT-преступности

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В 2019 году наибольший процент преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
По информации ведомства, в прошлом году 28,6 процента от всех преступлений в этом регионе были связаны с применением IT-технологий.
На втором месте находится Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 27,2 процента. За ним следуют Чувашия (26,8 процента), Республика Коми и Пензенская область (23,9 и 23,1 процента соответственно).
Меньше всего IT-преступлений было совершено в Чечне (1,7 процента), Дагестане (3,5 процента), Ингушетии (4,4 процента), Санкт-Петербурге (4,6 процента) и Московской области (5,3 процента).
Всего в 2019 году МВД зарегистрировало более 294 тысячи преступлений с использованием IT-технологий, что на 68,5 процента больше, чем в 2018 году.