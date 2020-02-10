НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Казахстан отправит в Китай два самолета для эвакуации граждан из-за вспышки коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики.

В сообщении ведомства отмечается, что "в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о принятии мер по защите казахстанских граждан от заражения коронавирусом правительство Казахстана эвакуирует казахстанцев, находящихся на территории КНР и изъявивших желание вернуться на родину".

"Десятого и двенадцатого февраля текущего года по согласованию с китайскими властями в Пекин будут направлены два самолета авиакомпании Air Astana для эвакуации казахстанских граждан. Пассажиров в ходе полета будут сопровождать медицинские работники. По просьбе китайской стороны этими рейсами планируется доставить в Пекин находящихся в Казахстане 47 граждан Китая, а также некоммерческий груз посольства КНР в Казахстане", - сообщили в МИД Казахстана.

В МИД уточнили, что на территории КНР находятся 719 граждан Казахстана, 391 из которых обратились с просьбой оказать содействие в возвращении на родину. Остальные - сотрудники и члены семей дипломатических учреждений, студенты и другие частные лица - выразили пожелание оставаться в Китае.