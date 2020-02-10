Казахстан отправит в Китай два самолета для эвакуации граждан

В сообщении ведомства отмечается, что "в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о принятии мер по защите казахстанских граждан от заражения коронавирусом правительство Казахстана эвакуирует казахстанцев, находящихся на территории КНР и изъявивших желание вернуться на родину".
"Десятого и двенадцатого февраля текущего года по согласованию с китайскими властями в Пекин будут направлены два самолета авиакомпании Air Astana для эвакуации казахстанских граждан. Пассажиров в ходе полета будут сопровождать медицинские работники. По просьбе китайской стороны этими рейсами планируется доставить в Пекин находящихся в Казахстане 47 граждан Китая, а также некоммерческий груз посольства КНР в Казахстане", - сообщили в МИД Казахстана.
В МИД уточнили, что на территории КНР находятся 719 граждан Казахстана, 391 из которых обратились с просьбой оказать содействие в возвращении на родину. Остальные - сотрудники и члены семей дипломатических учреждений, студенты и другие частные лица - выразили пожелание оставаться в Китае.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса