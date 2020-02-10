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КРЭТ хочет расширить зону покрытия зарядных станций для электромобилей
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РИА Новости

КРЭТ хочет расширить зону покрытия зарядных станций для электромобилей

09:15 10.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей в Москве
Зарядка электромобилей в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Зарядка электромобилей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") намерен расширить зону покрытия зарядных станций для электромобилей в России и выйти на зарубежные рынки со своей станцией "Фора", сообщил журналистам первый заместитель генерального директора концерна Владимир Зверев.
"Сейчас они стоят преимущественно в Москве и Московской области. У нас уже более 70 станций в этом регионе. В планах расширение сети покрытия. На сегодняшний день они еще в Сочи стоят, в Сибири, сейчас активно работаем с "дочками" "Россетей", чтобы расширить зону покрытия", - сказал Зверев.
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Как пояснил РИА Новости представитель Рязанского приборного завода (производитель этих станций, входит в КРЭТ), "Фора" способна заряжать, в частности, американскую Tesla через специальный переходник.
Зверев также отметил, что концерн разработал ультрабыструю зарядную станцию для электробусов в Москве. "Если видели, она уже стоит и сейчас планируем участвовать в очередном конкурсе на поставку этих станций", - отметил он.
По его словам, также достаточно большое количество зарядных станций, которые интегрируются в городскую инфраструктуру – фонарные столбы, уличная мебель. "Это предназначено, в первую очередь, для зарядки сигвеев, самокатов, электровелосипедов и так далее", - сказал Зверев.
Кроме того, добавил он, сейчас идут переговоры с Финляндией, с Индией, Австрией и другими странами по экспорту зарядных станций.
"Фора" по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам и соответствует всем современным требованиям. "Фора" имеет возможность заряжать электромобили любых производителей. По сравнению с европейскими аналогами, отечественная электрозарядная станция почти в два раза дешевле.
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Концерн Радиоэлектронные технологииРостехРоссияТехнологииЭкономика
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