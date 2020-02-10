КРЭТ хочет расширить зону покрытия зарядных станций для электромобилей

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех" ) намерен расширить зону покрытия зарядных станций для электромобилей в России и выйти на зарубежные рынки со своей станцией "Фора", сообщил журналистам первый заместитель генерального директора концерна Владимир Зверев.

"Сейчас они стоят преимущественно в Москве и Московской области. У нас уже более 70 станций в этом регионе. В планах расширение сети покрытия. На сегодняшний день они еще в Сочи стоят, в Сибири, сейчас активно работаем с "дочками" "Россетей", чтобы расширить зону покрытия", - сказал Зверев.

Как пояснил РИА Новости представитель Рязанского приборного завода (производитель этих станций, входит в КРЭТ), "Фора" способна заряжать, в частности, американскую Tesla через специальный переходник.

Зверев также отметил, что концерн разработал ультрабыструю зарядную станцию для электробусов в Москве. "Если видели, она уже стоит и сейчас планируем участвовать в очередном конкурсе на поставку этих станций", - отметил он.

По его словам, также достаточно большое количество зарядных станций, которые интегрируются в городскую инфраструктуру – фонарные столбы, уличная мебель. "Это предназначено, в первую очередь, для зарядки сигвеев, самокатов, электровелосипедов и так далее", - сказал Зверев.

Кроме того, добавил он, сейчас идут переговоры с Финляндией, с Индией, Австрией и другими странами по экспорту зарядных станций.