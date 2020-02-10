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Появилось приложение для проверки контакта с зараженными коронавирусом
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РИА Новости

Появилось приложение для проверки контакта с зараженными коронавирусом

09:13 10.02.2020
2598
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Специальное приложение для проверки на возможный контакт с зараженными коронавирусом запустили в Китае - каждый, кто опасается, что мог где-то подхватить вирус, может проверить, были ли зарегистрированы случаи заражения в его доме, в поезде, самолете или автобусе, в которых он путешествовал в последние 14 дней.
Приложение разработано совместно государственным комитетом по здравоохранению КНР, Китайской научно-технической корпорацией электроники (CETC) и Госсоветом КНР. Поддержку приложения осуществляют не только ведомства, участвовавшие в разработке, но и министерство транспорта, управление гражданской авиации и железнодорожная корпорация China Railway.
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Получить доступ к приложению можно, просканировав специальный QR код, далее необходимо зарегистрироваться с помощью номера мобильного телефона и пройти верификацию личности, введя настоящее имя и номер удостоверения личности. Иностранец по своим документам зарегистрироваться не сможет, так как система принимает только удостоверения личности граждан Китая.
В случае, если пользователь обнаружит, что вероятность заражения все же имела место, пусть даже симптомов и не проявляется, настоятельно рекомендуется оставаться дома и немедленно связаться с медицинскими учреждениями.
По сведениям государственного комитета по здравоохранению, контактом может считаться нахождение на близком расстоянии от зараженного без необходимых средств защиты.
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Чаще всего близкими контактами становятся те, кто работают или учатся в одном помещении, жители одного дома, медработники, члены семьи, друзья, пассажиры одного поезда, автобуса или самолета. К примеру, в самолете близкими контактами считаются те, кто сидел в одном ряду с зараженным, а также на местах в трех рядах перед и позади него, а также бортпроводники. В поезде близкими контактами считаются все, кто едет в одном купе с зараженным.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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