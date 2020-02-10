Замглавы МИД: "Северный поток — 2" завершат, несмотря на санкции

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.

"Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать", — сказал Панкин.

"Вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США, задержало завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", — напомнил замминистра.

При этом он назвал включение санкционных положений, касающихся как СП-2, так и "Турецкого потока", в американский закон о расходах на оборону в 2020 году "прямым вмешательством в дела европейского бизнеса". "Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции только задержат строительство, планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.