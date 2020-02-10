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Замглавы МИД: "Северный поток — 2" завершат, несмотря на санкции
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РИА Новости

Замглавы МИД: "Северный поток — 2" завершат, несмотря на санкции

09:11 10.02.2020 (обновлено: 13:33 10.02.2020)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.
Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.
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"Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать", — сказал Панкин.
"Вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США, задержало завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", — напомнил замминистра.
При этом он назвал включение санкционных положений, касающихся как СП-2, так и "Турецкого потока", в американский закон о расходах на оборону в 2020 году "прямым вмешательством в дела европейского бизнеса". "Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции только задержат строительство, планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Читайте полный текст интервью с Александром Панкиным >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
138904212
Обсудить 26
Александр ПанкинСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Хватит болтать, просто завершите уже.
10 февраля, 11:28
Климентий Мышкин
3801013
Это и так ясно было. Зачем повторяться?
10 февраля, 10:39
andrew197473
2710012
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