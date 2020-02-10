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Мишустин призвал провести ревизию планов на 2020 год
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РИА Новости

Мишустин призвал провести ревизию планов на 2020 год

09:10 10.02.2020 (обновлено: 09:29 10.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом в послании.
На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин сказал, что недопустимы ситуации, когда в конце года в бюджете остаются неизрасходованные средства, и поручил проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года.
"Также необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному Собранию", - отметил Мишустин.
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