Мишустин призвал провести ревизию планов на 2020 год

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом в послании.
На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин сказал, что недопустимы ситуации, когда в конце года в бюджете остаются неизрасходованные средства, и поручил проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года.
"Также необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному Собранию", - отметил Мишустин.
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