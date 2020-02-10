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В порту Владивостока в партии металла нашли радиоактивные приборы
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РИА Новости

В порту Владивостока в партии металла нашли радиоактивные приборы

09:01 10.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на центр города вечером с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке
Вид на центр города вечером с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид на центр города вечером с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Таможенники обнаружили в морском пункте пропуска Владивосток восемь радиационно опасных приборов, норма излучения которых превышает допустимую в 95 раз, сообщает Владивостокская таможня.
"Восемь радиационно опасных предметов с превышением допустимой нормы в 95 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток", - сообщает таможня.
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"Источник радиации находился внутри лома черных металлов, планируемых для отправки на экспорт. Радиационно опасные предметы представляли собой стрелочные измерительные приборы общим весом более 21 килограмма. Уровень гамма-излучения на их поверхности составил от 3 до 10 мкЗв/ч. Кроме того, на поверхности объекта было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами", - говорится в сообщении.
Опасные объекты передали в специализированную организацию для дальнейшего захоронения. По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, за последних три года это девятый подобный случай обнаружения радиоактивных источников в экспортной партий лома черных металлов.
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