В порту Владивостока в партии металла нашли радиоактивные приборы

Вид на центр города вечером с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке. Архивное фото

Вид на центр города вечером с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Таможенники обнаружили в морском пункте пропуска Таможенники обнаружили в морском пункте пропуска Владивосток восемь радиационно опасных приборов, норма излучения которых превышает допустимую в 95 раз, сообщает Владивостокская таможня.

"Восемь радиационно опасных предметов с превышением допустимой нормы в 95 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток", - сообщает таможня.

"Источник радиации находился внутри лома черных металлов, планируемых для отправки на экспорт. Радиационно опасные предметы представляли собой стрелочные измерительные приборы общим весом более 21 килограмма. Уровень гамма-излучения на их поверхности составил от 3 до 10 мкЗв/ч. Кроме того, на поверхности объекта было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами", - говорится в сообщении.