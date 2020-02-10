В порту Владивостока в партии металла нашли радиоактивные приборы

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Таможенники обнаружили в морском пункте пропуска Владивосток восемь радиационно опасных приборов, норма излучения которых превышает допустимую в 95 раз, сообщает Владивостокская таможня.
"Восемь радиационно опасных предметов с превышением допустимой нормы в 95 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток", - сообщает таможня.
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"Источник радиации находился внутри лома черных металлов, планируемых для отправки на экспорт. Радиационно опасные предметы представляли собой стрелочные измерительные приборы общим весом более 21 килограмма. Уровень гамма-излучения на их поверхности составил от 3 до 10 мкЗв/ч. Кроме того, на поверхности объекта было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами", - говорится в сообщении.
Опасные объекты передали в специализированную организацию для дальнейшего захоронения. По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, за последних три года это девятый подобный случай обнаружения радиоактивных источников в экспортной партий лома черных металлов.
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