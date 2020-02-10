Все граждане Китая, находящиеся на контроле в Екатеринбурге, здоровы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Случаев заболевания Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на утро понедельника в Свердловской области не зафиксировано, здоровы все граждане Китая, доставленные для наблюдения в оздоровительный центр, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Ранее минздрав региона информировал, что площадка для наблюдения за гражданами Китая создана в Свердловской области на базе подразделения оздоровительного центра "Бодрость". В пятницу, 7 февраля, туда были доставлены 60 граждан КНР, прилетевших в Екатеринбург из Пекина.

"По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 10.00 (8.00 мск) часов 10 февраля 2020 года на территории Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией (2019-nCoV). Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все китайские граждане, у которых появились симптомы респираторного заболевания, должны незамедлительно вызвать врача на дом, контактировавшие с ними лица также должны находиться под наблюдением медиков.

По данным ведомства, на сегодняшний день масок и лекарственных препаратов в медицинских организациях Свердловской области достаточно. В региональном управлении Роспотребнадзора также имеются необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.