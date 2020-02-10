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Все граждане Китая, находящиеся на контроле в Екатеринбурге, здоровы
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РИА Новости

Все граждане Китая, находящиеся на контроле в Екатеринбурге, здоровы

08:56 10.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на утро понедельника в Свердловской области не зафиксировано, здоровы все граждане Китая, доставленные для наблюдения в оздоровительный центр, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Ранее минздрав региона информировал, что площадка для наблюдения за гражданами Китая создана в Свердловской области на базе подразделения оздоровительного центра "Бодрость". В пятницу, 7 февраля, туда были доставлены 60 граждан КНР, прилетевших в Екатеринбург из Пекина.
"По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 10.00 (8.00 мск) часов 10 февраля 2020 года на территории Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией (2019-nCoV). Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что все китайские граждане, у которых появились симптомы респираторного заболевания, должны незамедлительно вызвать врача на дом, контактировавшие с ними лица также должны находиться под наблюдением медиков.
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По данным ведомства, на сегодняшний день масок и лекарственных препаратов в медицинских организациях Свердловской области достаточно. В региональном управлении Роспотребнадзора также имеются необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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