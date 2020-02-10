Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T08:47+0300
https://ria.ru/20200210/1564472814.html
Суд ХМАО решил, что за отзыв в интернете нельзя требовать компенсации
https://cdn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1036x0_80_0_0_6fd903b799e71f0fb003cd6ae18332b2.jpg
РИА Новости

Суд ХМАО решил, что за отзыв в интернете нельзя требовать компенсации

08:47 10.02.2020
3652
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Статуи Фемиды. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа решил, что негативный субъективный отзыв в интернете на услугу салона красоты не способен опорочить предпринимателя, поэтому из-за этого нельзя требовать компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что в суд первой инстанции с иском о защите, чести, достоинства и деловой репутации обратился владелец студии лазерной эпиляции. Из иска следовало, что его бывшая работница распространила в интернете сведения, которые порочили репутацию салона красоты, поэтому от его услуг стали отказываться другие клиенты, а бизнесмен получил убыток на 26 тысяч рублей.
Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети Вконтакте Мария Мотузная на заседании Индустриального районного суда Барнаула. 15 августа 2018
22 июля 2019, 14:49
Студентка, которую судили за мемы, получит сто тысяч рублей компенсации
Предприниматель попросил суд обязать женщину опубликовать опровержение в соцсетях и публично извиниться в его адрес, а также попытался взыскать с бывшей сотрудницы компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей и возместить убыток. Однако местный суд отказал в удовлетворении иска. Владелец студии не согласился с этим решением и обжаловал его в окружном суде.
"Судебная коллегия... не усмотрела оснований для отмены решения суда первой инстанции, указав, что из содержания приведенной в иске фразы "сходила на эпиляцию, ужас какой-то" не следует, что имело место распространение порочащих сведений... Допущенное ответчиком высказывание является обычным отзывом на услугу, содержащим субъективное мнение о полученном результате", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Таким образом, решение суда первой инстанции решено оставить без изменения, резюмировали в суде ХМАО.
Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
6 ноября 2018, 22:35
Автор частушек о судьях требует миллион рублей за подозрения в экстремизме
27120002
Обсудить 4
Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
Рекомендуем
Отрывок из сюжета шоу Ревизорро про тульское кафе
Владелец тульского кафе обвинил ведущую "Ревизорро" во лжи
Статуэтка Оскара на обеде номинантов в отеле Beverly Hilton. Февраль 2016
В Голливуде началась церемония вручения премии "Оскар"
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов
В ДРК нет достоверной информации о России, заявил посол в Киншасе
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Столкновение катеров на Пхукете
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
И снова "сговор с Москвой". Зачем Госдеп вызвал Грузию на ковер
Столкновение катеров на Пхукете
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Лента новостейМолния