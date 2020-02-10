Суд ХМАО решил, что за отзыв в интернете нельзя требовать компенсации

Отмечается, что в суд первой инстанции с иском о защите, чести, достоинства и деловой репутации обратился владелец студии лазерной эпиляции. Из иска следовало, что его бывшая работница распространила в интернете сведения, которые порочили репутацию салона красоты, поэтому от его услуг стали отказываться другие клиенты, а бизнесмен получил убыток на 26 тысяч рублей.

Предприниматель попросил суд обязать женщину опубликовать опровержение в соцсетях и публично извиниться в его адрес, а также попытался взыскать с бывшей сотрудницы компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей и возместить убыток. Однако местный суд отказал в удовлетворении иска. Владелец студии не согласился с этим решением и обжаловал его в окружном суде.