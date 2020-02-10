Суд ХМАО решил, что за отзыв в интернете нельзя требовать компенсации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа решил, что негативный субъективный отзыв в интернете на услугу салона красоты не способен опорочить предпринимателя, поэтому из-за этого нельзя требовать компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что в суд первой инстанции с иском о защите, чести, достоинства и деловой репутации обратился владелец студии лазерной эпиляции. Из иска следовало, что его бывшая работница распространила в интернете сведения, которые порочили репутацию салона красоты, поэтому от его услуг стали отказываться другие клиенты, а бизнесмен получил убыток на 26 тысяч рублей.
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Предприниматель попросил суд обязать женщину опубликовать опровержение в соцсетях и публично извиниться в его адрес, а также попытался взыскать с бывшей сотрудницы компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей и возместить убыток. Однако местный суд отказал в удовлетворении иска. Владелец студии не согласился с этим решением и обжаловал его в окружном суде.
"Судебная коллегия... не усмотрела оснований для отмены решения суда первой инстанции, указав, что из содержания приведенной в иске фразы "сходила на эпиляцию, ужас какой-то" не следует, что имело место распространение порочащих сведений... Допущенное ответчиком высказывание является обычным отзывом на услугу, содержащим субъективное мнение о полученном результате", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Таким образом, решение суда первой инстанции решено оставить без изменения, резюмировали в суде ХМАО.
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