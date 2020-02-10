На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

Накануне считалось, что всего заболели 70 пассажиров и членов экипажа из почти 3700 человек на борту круизного лайнера. Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен. Известно, что на Diamond Princess находятся 24 россиянина. Сообщений о заражении их вирусом не поступало.

Как заявил ранее министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, Япония рассматривает возможность взять тесты на коронавирус 2019-nCoV у всех пассажиров и экипажа круизного судна Diamond Princess перед высадкой на берег. Ранее анализы брали только у части пассажиров и экипажа, которые могли заразиться от инфицированного пассажира, который ранее сошел с судна в Гонконге. Остальные каждые четыре часа измеряют температуру и должны сообщать администрации судна о появлении симптомов болезни.