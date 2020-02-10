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На Камчатке будут дезинфицировать рейсовые автобусы
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РИА Новости

На Камчатке будут дезинфицировать рейсовые автобусы

08:36 10.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСанитарная обработка
Санитарная обработка
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Санитарная обработка. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 фев - РИА Новости. Пассажирский общественный транспорт на Камчатке будут дезинфицировать для профилактики коронавируса, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что такое решение принято на очередном заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, созданном в администрации края.
"По итогам совещания профильным ведомствам был дан ряд поручений, в том числе организовать дезинфекцию пассажирского транспорта. Обработка автобусов будет проводиться после каждого кругового рейса. До конца недели данный вопрос должен быть решен", - говорится в сообщении.
По данным властей, случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Камчатке не зафиксировано.
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"На контроле находятся те граждане, которые вернулись из КНР. Под наблюдением 19 человек. Симптомов инфекции у них не обнаружено. Тем не менее, в течение 14 дней они будут находиться под контролем", - приводит пресс-служба слова зампредседателя регионального правительства Владимира Пригорнева.
Власти напоминают, что в главном аэропорту Камчатки продолжается тепловизионный контроль людей, прилетевших не только из азиатских стран, но и из Хабаровска и Владивостока. На сегодняшний день уже осмотрено более 250 прибывших.
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Распространение нового коронавирусаКамчатский крайОбщество
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