На Камчатке будут дезинфицировать рейсовые автобусы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 фев - РИА Новости. Пассажирский общественный транспорт на Пассажирский общественный транспорт на Камчатке будут дезинфицировать для профилактики коронавируса , сообщает краевое правительство.

Отмечается, что такое решение принято на очередном заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, созданном в администрации края.

"По итогам совещания профильным ведомствам был дан ряд поручений, в том числе организовать дезинфекцию пассажирского транспорта. Обработка автобусов будет проводиться после каждого кругового рейса. До конца недели данный вопрос должен быть решен", - говорится в сообщении.

По данным властей, случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Камчатке не зафиксировано.

"На контроле находятся те граждане, которые вернулись из КНР. Под наблюдением 19 человек. Симптомов инфекции у них не обнаружено. Тем не менее, в течение 14 дней они будут находиться под контролем", - приводит пресс-служба слова зампредседателя регионального правительства Владимира Пригорнева.