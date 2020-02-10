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СМИ: число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 130
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РИА Новости

СМИ: число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 130

08:35 10.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
ТОКИО, 10 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.
Накануне считалось, что всего заболели 70 пассажиров и членов экипажа из почти 3700 человек на борту круизного лайнера. Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен. Известно, что на Diamond Princess находятся 24 россиянина. Сообщений о заражении их вирусом не поступало.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
3141014
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Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияВ мире
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