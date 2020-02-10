СМИ: число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 130

Накануне считалось, что всего заболели 70 пассажиров и членов экипажа из почти 3700 человек на борту круизного лайнера. Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен. Известно, что на Diamond Princess находятся 24 россиянина. Сообщений о заражении их вирусом не поступало.