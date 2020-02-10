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Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
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РИА Новости

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

08:29 10.02.2020 (обновлено: 11:16 10.02.2020)
77241
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал о своей пенсии.
Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц. Телеведущая призналась, что этих денег на жизнь ей бы не хватило.

"На нее (пенсию – Прим. ред.) прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее", — заявил знаток в интервью изданию "Телепрограмма".

О своих пенсиях также ранее рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Юрий Лоза заявил, что получает 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян – "20 с лишним тысяч", а телеведущая Регина Дубовицкая – 16 тысяч.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
8 февраля, 12:42
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
69129783770
Обсудить 32
Шоу-бизнесАлександр ДрузьОбщество
Популярные комментарии
Люди получают в основном как Лоза, тысяч 12, без московских надбавок. Представляете, человек всю жизнь работал на страну, платил налоги, а теперь может оплатить коммуналку и купить крупы и гороху. И мороженку в день поступления пенсии. Кому здоровье позволяет идут работать ...
10 февраля, 08:38
АБАндрей Богданов
82303011
Это что, новая фишка такая? Все "шахтёры" стали жаловаться на пенсию свою.
10 февраля, 08:37
Супер Марио
6870017
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