Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал о своей пенсии.
Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц. Телеведущая призналась, что этих денег на жизнь ей бы не хватило.
"На нее (пенсию – Прим. ред.) прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее", — заявил знаток в интервью изданию "Телепрограмма".
О своих пенсиях также ранее рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Юрий Лоза заявил, что получает 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян – "20 с лишним тысяч", а телеведущая Регина Дубовицкая – 16 тысяч.
8 февраля, 12:42Юрий Лоза назвал размер своей пенсии