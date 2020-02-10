В Москве в понедельник ожидается около двух градусов тепла

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сильный ветер до 13 метров в секунду и около 2 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице днем 0 - плюс 2 градуса, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщил Синенков.
Синоптик добавил, что порывистый ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 733 миллиметра ртутного столба.
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