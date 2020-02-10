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В Москве в понедельник ожидается около двух градусов тепла
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РИА Новости

В Москве в понедельник ожидается около двух градусов тепла

08:20 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сильный ветер до 13 метров в секунду и около 2 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице днем 0 - плюс 2 градуса, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщил Синенков.
Синоптик добавил, что порывистый ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 733 миллиметра ртутного столба.
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
3 февраля, 08:01
В Москве в понедельник ожидаются облачная погода и снег
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