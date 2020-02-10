Лавров рассказал о своих лучших командировках

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своих командировках, вызвавших "удовлетворение от реально проделанной работы".

По словам Лаврова, на саммите "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге осенью 2013 года Барак Обама , являвшийся на тот момент президентом США, в перерыве попросил о разговоре с российским главой Владимиром Путиным

"Говорил, что невозможно терпеть ситуацию в Сирии. Потому что тогда уже были первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан. Именно в этом разговоре родилась инициатива, которую выдвинул наш президент: добиться решения Башара Асада о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия", - рассказал министр в интервью "Российской газете"

Он напомнил, что по линии Совета Безопасности ООН была подготовлена резолюция, которая была единогласно принята и потом на 100% выполнена. "Причем в выполнении участвовали военные и специалисты по химоружию из России, США, Китая. Такая вот интернациональная операция, по итогам которой экспертами ОЗХО было зафиксировано полное отсутствие химического оружия в Сирии. И эта организация затем получила Нобелевскую премию мира. Это на самом деле вызвало очень большое удовлетворение от реально проделанной работы", - пояснил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ "с чувством глубокого удовлетворения" упомянул Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы.

Кроме того, министр упомянул Минские договоренности. "Они тоже были единогласно утверждены Советом Безопасности ООН и сейчас также подвергаются испытанию со стороны, в том числе, Вашингтона, который хочет убедить всех, что первым шагом должно стать установление полного контроля над Донбассом украинского правительства и оккупационных войск "под крышей" миротворческих сил ООН", - уточнил глава МИД РФ.