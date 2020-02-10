На Кутузовском проспекте в Москве затруднено движение из-за ДТП

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Движение транспорта на Кутузовском проспекте в сторону области затруднено из-за ДТП, водителям рекомендуют выбирать пути объезда, сообщает пресс-служба Московского транспорта в Twitter.
Ранее РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что такси и микроавтобус столкнулись на Кутузовском проспекте, один человек погиб, еще четверо пострадали.
"ДТП на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара, дом 9, корпус 1. Движение затруднено на участке 1,3 км в сторону области. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Водителям также советуют выбирать пути объезда.
❗️ДТП на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара, дом 9, корпус 1— Московский транспорт (@DtRoad) February 10, 2020
Движение затруднено на участке 1,3 км в сторону области. На месте работают оперативные службы.
Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.