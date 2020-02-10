Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T13:22+0300
https://ria.ru/20200210/1564471628.html
На Кутузовском проспекте в Москве затруднено движение из-за ДТП
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564496610_1:0:3000:1687_1036x0_80_0_0_61dc0aa6949839b17cfd7dc3581285b5.jpg
РИА Новости

На Кутузовском проспекте в Москве затруднено движение из-за ДТП

07:46 10.02.2020 (обновлено: 13:22 10.02.2020)
1645
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП c участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля такси на Кутузовском проспекте. 10 февраля 2020
Последствия ДТП c участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля такси на Кутузовском проспекте. 10 февраля 2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП c участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля такси на Кутузовском проспекте. 10 февраля 2020
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Движение транспорта на Кутузовском проспекте в сторону области затруднено из-за ДТП, водителям рекомендуют выбирать пути объезда, сообщает пресс-служба Московского транспорта в Twitter.
Ранее РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что такси и микроавтобус столкнулись на Кутузовском проспекте, один человек погиб, еще четверо пострадали.
"ДТП на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара, дом 9, корпус 1. Движение затруднено на участке 1,3 км в сторону области. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Водителям также советуют выбирать пути объезда.
010511
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ДТП c участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля такси на Кутузовском проспекте. 10 февраля 2020
В центре Москвы произошло ДТП, погиб один человек
Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте
Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео
Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
В Таиланде более 20 россиян пострадали в столкновении катеров
Столкновение катеров на Пхукете
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
Последствия ДТП c участием микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля такси на Кутузовском проспекте. 10 февраля 2020
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
ДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Крашенинников рассказал, как ГД будет принимать поправки в Конституцию
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Дагестане пять человек отравились угарным газом
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой санкций в СЕ
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде столкнулись два скоростных катера с туристами
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возлагает цветы к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника. 10 февраля 2020
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Лента новостейМолния