Facebook удалит изображения, связанные со стрельбой в Таиланде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Компания Facebook согласилась удалить со своей платформы жестокие изображения, связанные с массовой стрельбой, которую в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, устроил военный, пишет газета Bangkok Post.
Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что военнослужащий вел онлайн-трансляцию происходящего в Facebook, после чего его аккаунт был отключен.
Издание указывает, что о решении Facebook удалять "кровавые изображения" сообщил министр цифровых технологий и общества Баддхипонгсе Пуннаканта. Также власти попросили Google и YouTube помечать и удалять неприемлемый контент, связанный со стрельбой.
При этом агентство Франс Пресс цитирует представителя Facebook, который заявил, что аккаунты стрелка были удалены, и соцсеть будет "работать круглосуточно, чтобы удалять... любой нарушающий (правила - ред.) контент, имеющий отношение к этой атаке".
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Он был ликвидирован. Жертвами инцидента стали 30 человек. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом стрелка был бытовой конфликт из-за продажи дома. По информации министерства обороны, 34-летний стрелок был профессиональным военным, инструктором по стрельбе в своей части и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.