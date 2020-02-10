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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-10T07:43+0300
https://ria.ru/20200210/1564471583.html
Facebook удалит изображения, связанные со стрельбой в Таиланде
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564449996_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0f8f7d054c1d587de9e85e03f09d8a50.jpg
РИА Новости

Facebook удалит изображения, связанные со стрельбой в Таиланде

07:43 10.02.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaСилы безопасности Таиланда входят в торговый центр, преследуя стрелка, который устроил массовую стрельбу в торговом центре. 9 февраля 2020
Силы безопасности Таиланда входят в торговый центр, преследуя стрелка, который устроил массовую стрельбу в торговом центре. 9 февраля 2020
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Силы безопасности Таиланда входят в торговый центр, преследуя стрелка, который устроил массовую стрельбу в торговом центре. 9 февраля 2020
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Компания Facebook согласилась удалить со своей платформы жестокие изображения, связанные с массовой стрельбой, которую в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, устроил военный, пишет газета Bangkok Post.
Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что военнослужащий вел онлайн-трансляцию происходящего в Facebook, после чего его аккаунт был отключен.
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Издание указывает, что о решении Facebook удалять "кровавые изображения" сообщил министр цифровых технологий и общества Баддхипонгсе Пуннаканта. Также власти попросили Google и YouTube помечать и удалять неприемлемый контент, связанный со стрельбой.
При этом агентство Франс Пресс цитирует представителя Facebook, который заявил, что аккаунты стрелка были удалены, и соцсеть будет "работать круглосуточно, чтобы удалять... любой нарушающий (правила - ред.) контент, имеющий отношение к этой атаке".
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Он был ликвидирован. Жертвами инцидента стали 30 человек. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом стрелка был бытовой конфликт из-за продажи дома. По информации министерства обороны, 34-летний стрелок был профессиональным военным, инструктором по стрельбе в своей части и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.
Силы безопасности Таиланда входят в торговый центр, преследуя стрелка, который устроил массовую стрельбу в торговом центре. 9 февраля 2020
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