Facebook удалит изображения, связанные со стрельбой в Таиланде

Силы безопасности Таиланда входят в торговый центр, преследуя стрелка, который устроил массовую стрельбу в торговом центре. 9 февраля 2020

Силы безопасности Таиланда входят в торговый центр, преследуя стрелка, который устроил массовую стрельбу в торговом центре. 9 февраля 2020

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Компания Компания Facebook согласилась удалить со своей платформы жестокие изображения, связанные с массовой стрельбой , которую в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда , устроил военный, пишет газета Bangkok Post

Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что военнослужащий вел онлайн-трансляцию происходящего в Facebook, после чего его аккаунт был отключен.

Издание указывает, что о решении Facebook удалять "кровавые изображения" сообщил министр цифровых технологий и общества Баддхипонгсе Пуннаканта. Также власти попросили Google и YouTube помечать и удалять неприемлемый контент, связанный со стрельбой.

При этом агентство Франс Пресс цитирует представителя Facebook, который заявил, что аккаунты стрелка были удалены, и соцсеть будет "работать круглосуточно, чтобы удалять... любой нарушающий (правила - ред.) контент, имеющий отношение к этой атаке".