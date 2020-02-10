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Токио планирует проверить пассажиров карантинного судна перед высадкой
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РИА Новости

Токио планирует проверить пассажиров карантинного судна перед высадкой

07:41 10.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЛайнер Diamond Princess
Лайнер Diamond Princess
© РИА Новости / Иван Захарченко
Лайнер Diamond Princess. Архивное фото
ТОКИО, 10 фев - РИА Новости. Япония рассматривает возможность взять тест на коронавирус 2019-nCoV у всех пассажиров и экипажа круизного судна Diamond Princess перед высадкой на берег, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Кацунобу Като.
"Сойдут на берег, дождавшись результатов тестов", - приводит его слова агентство Киодо.
Отвечая на вопрос, для чего может понадобиться тестирование всех пассажиров, Като ответил, что "нужно внимательно учитывать безопасность и беспокойство граждан".
Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3600 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса.
Медики вычислили примерно, кто из находящихся на Diamond Princess людей мог контактировать с инфицированным, и взяли анализы более чем у 300 человек, которые предположительно могли заразиться. Всего коронавирус подтвержден у 70 человек с судна, они вывезены в больницы. Сообщений о заражении россиян не поступало.
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