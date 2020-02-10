Токио планирует проверить пассажиров карантинного судна перед высадкой

ТОКИО, 10 фев - РИА Новости. Япония рассматривает возможность взять тест на коронавирус 2019-nCoV у всех пассажиров и экипажа круизного судна Diamond Princess перед высадкой на берег, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Кацунобу Като.

"Сойдут на берег, дождавшись результатов тестов", - приводит его слова агентство Киодо

Отвечая на вопрос, для чего может понадобиться тестирование всех пассажиров, Като ответил, что "нужно внимательно учитывать безопасность и беспокойство граждан".

Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3600 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса.

Медики вычислили примерно, кто из находящихся на Diamond Princess людей мог контактировать с инфицированным, и взяли анализы более чем у 300 человек, которые предположительно могли заразиться. Всего коронавирус подтвержден у 70 человек с судна, они вывезены в больницы. Сообщений о заражении россиян не поступало.