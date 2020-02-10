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Английский оператор Роджер Дикинс завоевал "Оскар" за фильм "1917"
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РИА Новости

Английский оператор Роджер Дикинс завоевал "Оскар" за фильм "1917"

07:38 10.02.2020 (обновлено: 10:39 10.02.2020)
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© REUTERS / Mario AnzuoniКинооператор Роджер Дикинс на церемонии вручения премии "Оскар"
Кинооператор Роджер Дикинс на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mario Anzuoni
Кинооператор Роджер Дикинс на церемонии вручения премии "Оскар"
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Картина "1917" отмечена "Оскаром" за операторскую работу, киноакадемия США наградила британского оператора Роджера Дикинса.
Девяносто вторая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье и транслируется на телеканале ABC.
© Universal Pictures Russia (2019) Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма 1917
© Universal Pictures Russia (2019)
Кадр из фильма "1917"
Для Дикинса, на счету которого такие картины как "Фарго", "Старикам тут не место", "Железная хватка", "Бегущий по лезвию 2049" и другие, это 15-ая номинация на "Оскар" и вторая победа.
За операторскую работу на награду киноакадемии США также претендовали фильмы "Ирландец", "Джокер", "Однажды в… Голливуде" и "Маяк".
Картина Сэма Мендеса "1917" представлена на "Оскар" в десяти категориях, в том числе на звание "Лучший фильм года". Ранее на церемонии она уже была удостоена награды за лучшее сведение звука. Также "1917" получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.
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