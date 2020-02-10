Английский оператор Роджер Дикинс завоевал "Оскар" за фильм "1917"

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Картина "1917" отмечена Картина "1917" отмечена "Оскаром" за операторскую работу, киноакадемия США наградила британского оператора Роджера Дикинса.

Девяносто вторая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье и транслируется на телеканале ABC.

© Universal Pictures Russia (2019) Кадр из фильма "1917" © Universal Pictures Russia (2019) Кадр из фильма "1917"

Для Дикинса, на счету которого такие картины как "Фарго", "Старикам тут не место", "Железная хватка", "Бегущий по лезвию 2049" и другие, это 15-ая номинация на "Оскар" и вторая победа.

За операторскую работу на награду киноакадемии США также претендовали фильмы "Ирландец", "Джокер", "Однажды в… Голливуде" и "Маяк".