Английский оператор Роджер Дикинс завоевал "Оскар" за фильм "1917"

Девяносто вторая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье и транслируется на телеканале ABC.
© Universal Pictures Russia (2019) Кадр из фильма "1917"
© Universal Pictures Russia (2019)
Кадр из фильма "1917"
Для Дикинса, на счету которого такие картины как "Фарго", "Старикам тут не место", "Железная хватка", "Бегущий по лезвию 2049" и другие, это 15-ая номинация на "Оскар" и вторая победа.
За операторскую работу на награду киноакадемии США также претендовали фильмы "Ирландец", "Джокер", "Однажды в… Голливуде" и "Маяк".
Картина Сэма Мендеса "1917" представлена на "Оскар" в десяти категориях, в том числе на звание "Лучший фильм года". Ранее на церемонии она уже была удостоена награды за лучшее сведение звука. Также "1917" получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.
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