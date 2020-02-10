Россия при председательстве в ШОС и БРИКС проведет 240 мероприятий

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Россия в этом году в рамках председательства в ШОС и БРИКС проведет в общей сложности около 240 различных мероприятий, рассказал в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата посол России в Китае Андрей Денисов

"Саммиты ШОС и БРИКС запланированы на 21 июля и 23 июля соответственно, Россия председательствует и там, и там. Председательство — это такая объемная работа на целый год, скажем, в календаре ШОС запланировано, насколько я знаю, 90 мероприятий, то есть в плане работы 90 пунктов, а БРИКС еще больше, вообще 150", - сообщил посол.

По его словам, "и в ШОС, и в БРИКС мы ориентируемся на более плотную координацию по вопросам международной повестки дня внешней политики".

"Что касается ШОС, то она ведь начала совсем недавно работать в новом составе, а стало быть, и в новом качестве с участием Индии и Пакистана как полноправных членов. Продолжается работа по всем направлениям, и, наверное, наша главная задача как сопредседателя, это продолжать усилия по консолидации ШОС с тем, чтобы она эффективно работала на всех направлениях, а среди этих направлений, может быть такое весомое – это региональная безопасность", - сообщил дипломат.

Он добавил, что в ШОС есть такое интересное направление работы, как синергия национальных стратегий развития и интеграционных проектов.

"Чего мы хотели бы добиться во время своего председательства – это как-то лучше отстроить своего рода баланс между ними, то, что понимается под словом синергия, чтобы это был примерно один вектор сотрудничества", - уточнил дипломат.

Также Денисов отметил, что продолжится продвижение проектов инфраструктурного сотрудничества в рамках ШОС, "это тоже будет одной из сквозных тем нашего председательства в ШОС".

Говоря о мероприятиях БРИКС, Денисов указал, что здесь уже есть достаточно эффективный механизм для развития инвестиционного сотрудничества - Новый банк развития (НБР) БРИКС.

"Надеемся на придание нового качества (банку – ред.), если не привлечения новых стран-членов, то, по крайней мере, создания предпосылок для более тесного взаимодействия с теми, кто тяготеет, скажем так, к сотрудничеству с этим банком, а таких стран немало", - добавил он.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.