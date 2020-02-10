Посол рассказал о сроках визита Путина в Китай

"Пока мы с нашими китайскими партнерами прямо не увязываем, допустим, сроки визита нашего руководителя и проведение соответствующих мероприятий (по случаю 75-летия победы над японскими захватчиками), хотя это зависит от протокольных служб обеих стран, посмотрим, как это будет", - заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что "если бы это все как-то так сошлось, это, наверное, было бы хорошо". "Я еще раз повторяю, тут никаких решений пока нет, и работа продолжается", - сказал он.