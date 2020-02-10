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2020-02-10T07:24+0300
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Посол рассказал о сроках визита Путина в Китай
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РИА Новости

Посол рассказал о сроках визита Путина в Китай

07:24 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Сроки официального визита российского президента Владимира Путина в Китай пока не увязывают с проведением мероприятий по случаю 75-летия победы китайского народа над японскими захватчиками. Об этом заявил в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата посол России в Китае Андрей Денисов.
День победы в борьбе над милитаристской Японией отмечается в Китае 3 сентября.
"Пока мы с нашими китайскими партнерами прямо не увязываем, допустим, сроки визита нашего руководителя и проведение соответствующих мероприятий (по случаю 75-летия победы над японскими захватчиками), хотя это зависит от протокольных служб обеих стран, посмотрим, как это будет", - заявил дипломат.
При этом он подчеркнул, что "если бы это все как-то так сошлось, это, наверное, было бы хорошо". "Я еще раз повторяю, тут никаких решений пока нет, и работа продолжается", - сказал он.
Парад в Пекине
Вчера, 07:22
Посол: Китай не планирует военный парад к 75-летию победы над Японией
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинКитайРоссияВ мире
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