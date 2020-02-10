Посол: Китай не планирует военный парад к 75-летию победы над Японией

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай не планирует проведение масштабных мероприятий, в том числе военного парада, по случаю 75-летия победы в борьбе китайского народа с японским милитаризмом, здесь военные даты отмечают по десятилетиям, заявил в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата посол России в Китае Андрей Денисов.
"У нас (в России - ред.) 75 лет отмечается, действительно, как всенародный праздник, с приглашением иностранных гостей, проведением таких больших мероприятий, в том числе, как ожидается, состоится военный парад с участием воинских контингентов и других стран. Что касается Китая, то здесь есть решение отмечать военные даты десятилетиями, 60 лет, 70 лет, значит, следующий раз будет 80 лет", - рассказал посол.
По его словам, насколько он знает, "на 75-летие победы таких торжеств, как на 70-летие, когда здесь состоялся военный парад, когда были многочисленные руководители иностранных государств, в том числе и Владимир Владимирович Путин, таких мероприятий не планируется".
"Но так или иначе, высокая дата, конечно же, будет отмечаться", - добавил дипломат.