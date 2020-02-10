Посол: Китай не планирует военный парад к 75-летию победы над Японией

"У нас (в России - ред.) 75 лет отмечается, действительно, как всенародный праздник, с приглашением иностранных гостей, проведением таких больших мероприятий, в том числе, как ожидается, состоится военный парад с участием воинских контингентов и других стран. Что касается Китая, то здесь есть решение отмечать военные даты десятилетиями, 60 лет, 70 лет, значит, следующий раз будет 80 лет", - рассказал посол.