Посол рассказал о встречах высокого уровня между Россией и Китаем

"Ситуация с эпидемией, конечно, несколько осложняет не то чтобы нашу повседневную работу, а выстраивание календаря, ведь у нас очень насыщенные связи, причем буквально на всех уровнях и во всех областях. В какой-то мере спасает то, что обычно начало года, первые два с половиной или три месяца – это время раскачки и разгона по объективным условиям", - рассказал дипломат.

"Каждый год у нас активность наступает, скажем так, во второй половине марта, так что мы не много потеряли с точки зрения контактов. Все, что мы, скажем так, друг другу задолжали в этом отношении, мы безусловно наверстаем… У нас обычно число встреч высокого уровня каждый год приближается где-то, наверное, к 200. Встречи высокого уровня мы отсчитываем от уровня заместителей министров, вице-губернаторов и соответственно китайских региональных руководителей. Мне кажется, что могут быть колебания, но примерно мы на этом уровне и останемся", - указал Денисов.