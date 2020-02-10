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Посол рассказал о встречах высокого уровня между Россией и Китаем
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РИА Новости

Посол рассказал о встречах высокого уровня между Россией и Китаем

07:14 10.02.2020
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© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол РФ в КНР Андрей Денисов
© Фото : сайт посольства РФ в КНР
Посол РФ в КНР Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Россия и Китай ежегодно проводят около 200 встреч высокого уровня, есть надежда, что в 2020 году этот уровень удастся сохранить, несмотря на коронавирус, рассказал в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата российский посол в Китае Андрей Денисов.
"Ситуация с эпидемией, конечно, несколько осложняет не то чтобы нашу повседневную работу, а выстраивание календаря, ведь у нас очень насыщенные связи, причем буквально на всех уровнях и во всех областях. В какой-то мере спасает то, что обычно начало года, первые два с половиной или три месяца – это время раскачки и разгона по объективным условиям", - рассказал дипломат.
Он напомнил, что сначала Новый год отмечают в России, потом в Китае, а в начале марта в КНР проходит ежегодная парламентская сессия.
"Каждый год у нас активность наступает, скажем так, во второй половине марта, так что мы не много потеряли с точки зрения контактов. Все, что мы, скажем так, друг другу задолжали в этом отношении, мы безусловно наверстаем… У нас обычно число встреч высокого уровня каждый год приближается где-то, наверное, к 200. Встречи высокого уровня мы отсчитываем от уровня заместителей министров, вице-губернаторов и соответственно китайских региональных руководителей. Мне кажется, что могут быть колебания, но примерно мы на этом уровне и останемся", - указал Денисов.
Помимо прочего, "как каждый год, так и в этом году состоятся контакты на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретаря совета безопасности с нашей стороны и соответствующих руководителей со стороны КНР", добавил он.
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