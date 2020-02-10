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Посол рассказал о влиянии коронавируса на сферу общепита в КНР
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РИА Новости

Посол рассказал о влиянии коронавируса на сферу общепита в КНР

07:05 10.02.2020
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© REUTERS / Jason LeeДевушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Распространение нового типа коронавируса и предпринимаемые для его сдерживания меры стали серьезным ударом по китайской сфере общественного питания, рассказал в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата посол России в Китае Андрей Денисов.
"Многие китайские рестораны перестроились, они прием посетителей закрыли, но обеды на дом отпускают. Конечно, это удар по китайской сфере общественного питания, но опять-таки будем надеяться, что быстро восстановятся", - рассказал российский посол.
По его словам, в Китае на самом деле осложнилось снабжение фруктами и особенно овощами, которые имеют принципиальное значение для любого китайца.
Он отметил, что все эти товары перевозятся между провинциями, зачастую товар поступает с юга, и из-за своего рода транспортной блокады на некоторых дорогах, из-за перебоев в перевозке грузов ситуация осложнилось, и это переживается достаточно тяжело.
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"Надеюсь, что весной все это восстановится", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 908 человек, заражены свыше 40 тысяч.
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