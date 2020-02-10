Посол рассказал о влиянии коронавируса на сферу общепита в КНР

"Многие китайские рестораны перестроились, они прием посетителей закрыли, но обеды на дом отпускают. Конечно, это удар по китайской сфере общественного питания, но опять-таки будем надеяться, что быстро восстановятся", - рассказал российский посол.

Он отметил, что все эти товары перевозятся между провинциями, зачастую товар поступает с юга, и из-за своего рода транспортной блокады на некоторых дорогах, из-за перебоев в перевозке грузов ситуация осложнилось, и это переживается достаточно тяжело.