Крашенинников рассказал, как ГД будет принимать поправки в Конституцию

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума будет принимать поправки в конституцию не применявшимся ранее "многослойным голосованием", рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР).

Госдума ранее поддержала президентский законопроект в первом чтении. После принятия парламентом документ будет вынесен на общероссийское голосование. Путин сказал, что по его итогам "подпишет (закон) или не будет подписывать".

"Мы многое делаем в первый раз. Например, в первый раз проведем такое многослойное голосование в Госдуме. Мы примем специальное постановление, в котором предложим Госдуме процедуру голосования", - сказал Крашенинников в интервью газете "Коммерсант".

"Сначала будем голосовать по первому блоку законопроекта — по таблицам поправок на принятие и на отклонение. А некоторые поправки могут быть вынесены на отдельное голосование. Потом мы проголосуем за всю первую статью", - объяснил депутат.

По его словам, затем последует такая же процедура по второй статье, "и потом за весь закон".