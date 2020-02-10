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2020-02-10T06:59+0300
https://ria.ru/20200210/1564470966.html
Крашенинников рассказал, как ГД будет принимать поправки в Конституцию
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РИА Новости

Крашенинников рассказал, как ГД будет принимать поправки в Конституцию

06:59 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума будет принимать поправки в конституцию не применявшимся ранее "многослойным голосованием", рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР).
Госдума ранее поддержала президентский законопроект в первом чтении. После принятия парламентом документ будет вынесен на общероссийское голосование. Путин сказал, что по его итогам "подпишет (закон) или не будет подписывать".
"Мы многое делаем в первый раз. Например, в первый раз проведем такое многослойное голосование в Госдуме. Мы примем специальное постановление, в котором предложим Госдуме процедуру голосования", - сказал Крашенинников в интервью газете "Коммерсант".
"Сначала будем голосовать по первому блоку законопроекта — по таблицам поправок на принятие и на отклонение. А некоторые поправки могут быть вынесены на отдельное голосование. Потом мы проголосуем за всю первую статью", - объяснил депутат.
По его словам, затем последует такая же процедура по второй статье, "и потом за весь закон".
"Это очень необычно, такого у нас никогда не было", - добавил он.
Павел Крашенинников
Вчера, 05:53
Крашенинников: в Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы
3302255
Обсудить 7
Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
это невозможно читать и слушать абсурд полнейший. В тяжелое время для граждан президент затеял никчемную реконструкцию конституции. Это попахивает весьма сомнительным результатом.
10 февраля, 08:15
Василий Кнутт
3000006
Не вливают новое вино в старые мехи и старое вино в новые мехи, ибо новое вино разорвёт старые мехи, а старые мехи испортят новое вино. Что произошло чтобы менять конституцию? Ничего? Строй не поменялся. Или от социального государства мы перешли к рабовладельческому? А мы и не заметили.
10 февраля, 08:19
sspleshko
3200004
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