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2020-02-10T07:53+0300
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Пон Чжун Хо с "Паразитами" взял "Оскар" за режиссуру
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РИА Новости

Пон Чжун Хо с "Паразитами" взял "Оскар" за режиссуру

06:56 10.02.2020 (обновлено: 07:53 10.02.2020)
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© AP Photo / Chris PizzelloПон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Паразиты"
Пон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию Оскар за лучший оригинальный сценарий к фильму Паразиты
© AP Photo / Chris Pizzello
Пон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Паразиты"
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Южнокорейский мастер Пон Чжун Хо удостоен награды киноакадемии США за режиссуру фильма "Паразиты".
В этой категории были также представлены Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тод Филлипс ("Джокер").
Джимми Киммел на вручении Оскара. 05.03.2018
9 февраля, 08:00Культура
Главные оскаровские фильмы: скольких статуэток они достойны и почему
Пон Чжун Хо, ранее разделивший награду Гильдии режиссеров США с британцем Мендесом, стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на "Оскар". Мендес ранее за ленту "1917" был также удостоен "Золотого глобуса".
Кроме того, "Паразиты" удостоены премии "Оскар" за лучший фильм, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм.

Другие награжденные

Хоакин Феникс завоевал премию за главную мужскую роль в фильме "Джокер". Рене Зеллвегер завоевала награду киноакадемии США за главную роль в фильме "Джуди".
Картина "1917" отмечена "Оскаром" за операторскую работу, киноакадемия США наградила британского оператора Роджера Дикинса.
Брэд Питт завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде". Награду за женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн, сыгравшая в картине "Брачная история".
Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал "Кролик Джоджо" новозеландца Тайко Вайтити.
Мультфильм "История игрушек 4" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".
Фильм "Окно напротив" получил награду как лучшая короткометражная картина.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
Элтон Джон и Бери Топин получили "Оскар" за песню в фильме "Рокетмэн".
Картина "Американская фабрика" получила "Оскар" как лучший документальный фильм. Он был снят производственной компанией экс-первой четы Америки Мишель и Барака Обамы Higher Ground. Это первая картина, спродюсированная этой компанией.

Церемония вручения "Оскара"

Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre.
В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего. Причиной этого стали высказывания десятилетней давности, которые нашли в соцсетях актера Кэвина Харта, изначально предполагавшегося на эту роль. Вместо единого ведущего, от которого ранее по традиции требовалось произнести монолог на злобу дня, на сей раз ведущих несколько — представляют номинации и называют победителей актеры и звезды шоу-бизнеса.
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КультураПон Чжун ХоБрэд Питт (Уильям Бредли)Церемония вручения "Оскара" - 2020Оскар (премия)Южная КореяСША
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