Более 230 россиян въехали с начала эвакуации из КНР через Приморье

Эвакуация россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье началась 1 февраля. Также через границу вывозят граждан Китая, которые хотят вернуться на родину.

"За минувшие выходные, 8 и 9 февраля, из КНР вернулись девять россиян, а с начала эвакуационных мероприятий из иностранного государства на территорию Приморья въехали более 230 соотечественников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска "Пограничный" будет работать в понедельник, среду и пятницу – 10, 12 и 14 февраля соответственно. Пункт пропуска "Краскино" будет работать 11, 13 и 15 февраля. Россияне, которые приедут в приграничные города раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницами в Суйфэньхэ и Хуньчуне.