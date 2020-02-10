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Более 230 россиян въехали с начала эвакуации из КНР через Приморье
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РИА Новости

Более 230 россиян въехали с начала эвакуации из КНР через Приморье

06:48 10.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУсиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Более 230 россиян въехали с начала эвакуации из КНР в Россию через Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона.
Эвакуация россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье началась 1 февраля. Также через границу вывозят граждан Китая, которые хотят вернуться на родину.
"За минувшие выходные, 8 и 9 февраля, из КНР вернулись девять россиян, а с начала эвакуационных мероприятий из иностранного государства на территорию Приморья въехали более 230 соотечественников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт пропуска "Пограничный" будет работать в понедельник, среду и пятницу – 10, 12 и 14 февраля соответственно. Пункт пропуска "Краскино" будет работать 11, 13 и 15 февраля. Россияне, которые приедут в приграничные города раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницами в Суйфэньхэ и Хуньчуне.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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