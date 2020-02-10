В Кузбассе 14 пострадавших в ДТП с автобусом остаются в больницах

"Десять человек вчера эвакуировали в специализированные медицинские учреждения области, девять из них – в больницы Кемерово, один – в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, один из этих десятерых находится в тяжелом состоянии. Пять человек оставались в больнице Анжеро-Судженска, один из них выписан на амбулаторное лечение. В общей сложности в больницах области остаются 14 человек, 13 из которых в состоянии средней степени тяжести", – сказал собеседник.