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В Кузбассе 14 пострадавших в ДТП с автобусом остаются в больницах
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РИА Новости

В Кузбассе 14 пострадавших в ДТП с автобусом остаются в больницах

06:23 10.02.2020 (обновлено: 09:42 10.02.2020)
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© Фото : ГИБДД РФ Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
© Фото : ГИБДД РФ
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
КЕМЕРОВО, 10 фев - РИА Новости. Четырнадцать пострадавших, один из них в тяжелом состоянии, находятся в медучреждениях Кемеровской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
В воскресенье автобус и фура столкнулись лоб в лоб на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск, водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса были госпитализированы. Позже стало известно, что одна из пассажирок скончалась на операционном столе. Десять человек были эвакуированы в специализированные медицинские учреждения. Всего за медицинской помощью после ДТП обратились 38 человек.
"Десять человек вчера эвакуировали в специализированные медицинские учреждения области, девять из них – в больницы Кемерово, один – в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, один из этих десятерых находится в тяжелом состоянии. Пять человек оставались в больнице Анжеро-Судженска, один из них выписан на амбулаторное лечение. В общей сложности в больницах области остаются 14 человек, 13 из которых в состоянии средней степени тяжести", – сказал собеседник.
Он добавил, что под утро понедельника еще один пассажир ДТП обратился в травмпункт за помощью, таким образом на амбулаторном лечении находятся 24 человека, шесть из которых дети.
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
9 февраля, 18:46
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