Прокурор запросит срок для генерала СК Дрыманова

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Мосгорсуде в понедельник пройдут прения по делу экс-начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, в ходе которых прокурор запросит сроки подсудимым, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Прения сторон назначены на 10 февраля в 11.30", - сказал собеседник агентства.
Как ожидается, прокурор запросит наказания подсудимым.
Другими фигурантами дела являются бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко.
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Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела в открытом режиме после удовлетворения ходатайства защиты - до этого действовал гриф "совершенно секретно".
По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили.
Объявленный в розыск бизнесмен Дмитрий Смычковский был посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
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Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.
В апреле прошлого года Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров был приговорен к 5,5 года колонии за взятку в миллион долларов, в июне 2019 года был досрочно освобожден.
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