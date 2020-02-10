Прокурор запросит срок для генерала СК Дрыманова

Александр Дрыманов во время заседания Московского городского суда. Архивное фото

Александр Дрыманов во время заседания Московского городского суда

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Мосгорсуде в понедельник пройдут прения по В Мосгорсуде в понедельник пройдут прения по делу экс-начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова , в ходе которых прокурор запросит сроки подсудимым, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Прения сторон назначены на 10 февраля в 11.30", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, прокурор запросит наказания подсудимым.

Другими фигурантами дела являются бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела в открытом режиме после удовлетворения ходатайства защиты - до этого действовал гриф "совершенно секретно".

По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили.

Объявленный в розыск бизнесмен Дмитрий Смычковский был посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.