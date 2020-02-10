Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается

ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, снижается шестой день подряд, свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению КНР.
Если проследить за ежедневной статистикой, то положительная динамика в регионах, исключая Хубэй, очевидна. Так, за 3 февраля во всей стране выявили 3 235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй — 890, 4 февраля — 3 887 и 731 соответственно, 5 февраля — 3 694 и 707, 6 февраля 3 143 и 696, 7 февраля — 3 399 и 558, 8 февраля — 2 656 и 509, а 9 февраля — 3 062 и 444.
© ria.ru, who.intСтатистика распространения нового коронавируса 2019-nCoV за последние три недели
© ria.ru, who.int
Статистика распространения нового коронавируса 2019-nCoV за последние три недели
Как заявил на пресс-конференции в воскресенье официальный представитель госкомитета Ми Фэн, такая динамика демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Новый коронавирус
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. В Китае он получил временное название NCP.
По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 40 тысяч пациентов, умерли больше 900 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. С 14-го власти планируют отменить чартеры.
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