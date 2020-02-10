Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается

ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев заражения Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй , которая является очагом распространения заболевания, снижается шестой день подряд, свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению КНР.

Если проследить за ежедневной статистикой, то положительная динамика в регионах, исключая Хубэй, очевидна. Так, за 3 февраля во всей стране выявили 3 235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй — 890, 4 февраля — 3 887 и 731 соответственно, 5 февраля — 3 694 и 707, 6 февраля 3 143 и 696, 7 февраля — 3 399 и 558, 8 февраля — 2 656 и 509, а 9 февраля — 3 062 и 444.

© ria.ru, who.int Статистика распространения нового коронавируса 2019-nCoV за последние три недели © ria.ru, who.int Статистика распространения нового коронавируса 2019-nCoV за последние три недели

Как заявил на пресс-конференции в воскресенье официальный представитель госкомитета Ми Фэн, такая динамика демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания.

Новый коронавирус

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. В Китае он получил временное название NCP.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 40 тысяч пациентов, умерли больше 900 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.