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Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
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РИА Новости

Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

05:54 10.02.2020 (обновлено: 14:20 10.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
По его словам, это объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность.
"Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах", — подчеркнул депутат.
Он добавил, что, помимо россиян, опросят иностранных граждан, которые проживают в России на постоянной или временной основе. Кроме того, отметил Гильмутдинов, содержание переписных листов переведут на десять языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему "комфортнее".
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Ильдар ГильмутдиновГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ни чему история и опыт СССР, нас не учит. Там, где существуют национальности, всегда будет место для спекуляций и разжиганию национальных конфликтов..Товарищу Ленину не нужно было делать упор на национальные республики, ни в коем случае..только Российская Империя, ну или Советская Империя в состав которой и входили разные народы, без упоминания типа ГрузинскаяССР, ХохлядскаяССР и прочее..в нынешней России, необходимо одно обобщенное название граждан, России -россиянин.
10 февраля, 06:46
АААнастасия Абрамова
51210368
Интересно, а марсиане, эльфы, или селениты будут????
10 февраля, 06:34
Полковник Васин
26390008
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