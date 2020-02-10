Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

"Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что, помимо россиян, опросят иностранных граждан, которые проживают в России на постоянной или временной основе. Кроме того, отметил Гильмутдинов, содержание переписных листов переведут на десять языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему "комфортнее".