Правящая партия получает до 65 из 125 мест в парламенте Азербайджана

БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Кандидаты от правящей партии "Новый Азербайджан" получают до 65 из 125 мандатов по итогам прошедших парламентских выборов, ЦИК обнародовал соответствующие данные обработки 87% протоколов.
Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка составила 47,81%.
Как сообщил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на брифинге в понедельник, в ЦИК поступило 87% протоколов из 4823 избирательных пунктов со 118 избирательных округов (всего 125 округов).
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