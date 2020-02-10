Посол: Китай готов участвовать в подготовке саммита "пятерки" СБ ООН

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай не только поддержал идею российского президента провести саммит государств-основателей ООН , но и выразил готовность участвовать в подготовке встречи, заявил в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата посол России в Китае Андрей Денисов

"Наши китайские друзья не ограничились просто выражением одобрения, а они нам сказали, что готовы участвовать в подготовке, если другие страны выразят согласие, высказать свои предложения и пожелания, и я уверен, что они будут носить конструктивный характер, и уверен, что это все пойдет в общую копилку, если, действительно, удастся такое мероприятие созвать", - сказал дипломат.

По его словам, "вот это, может быть, главная, если хотите, внешнеполитическая сенсация для нас этого года, которая имеет вполне конкретный характер, будем работать".

"Пока не получили ответа только от наших американских партнеров, но, как говорится, будем ждать. Там ведь тоже наряду с такими политическими деятелями, придерживающимися традиционной американской политической логики, я бы сказал экспансионистской, есть и люди, которые исходят из важности баланса интересов и сложения сил и ресурсов для решения проблем, которые так или иначе встают перед всеми странами", - добавил посол.