Спродюсированный компанией Обамы фильм получил "Оскар"

Статуя "Оскара" перед входом в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Архивное фото

Статуя "Оскара" перед входом в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Статуя "Оскара" перед входом в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Картина "Американская фабрика" получила Картина "Американская фабрика" получила "Оскар" как лучший документальный фильм.

Режиссеры картины — Стивен Богнар и Джулия Райхерт. Фильм снят производственной компанией экс-первой четы Америки Мишель и Барака Обамы Higher Ground. Это первая картина, спродюсированная этой компанией.

Фильм рассказывает о фабрике китайской компании в штате Огайо и о работающих там людях.

Барак Обама поздравил создателей картины, охарактеризовав ее как "сложную, трогательную историю об очень человеческих последствиях разрушительных экономических перемен".

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY — Barack Obama (@BarackObama) February 10, 2020

Другие награжденные

Премию в номинации "лучший оригинальный сценарий" получил южнокорейский автор Пон Чжун Хо за "Паразитов", которые также были удостоены "Оскара" как лучший зарубежный фильм. Пон Чжун Хо взял премию и за лучшую режиссуру.

Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал "Кролик Джоджо" новозеландца Тайко Вайтити.

Картина "1917" отмечена "Оскаром" за операторскую работу, киноакадемия США наградила британского оператора Роджера Дикинса.

Брэд Питт завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде". Награду за женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн, сыгравшая в картине "Брачная история".

Мультфильм "История игрушек 4" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Фильм "Окно напротив" получил награду как лучшая короткометражная картина.

Элтон Джон и Бери Топин получили "Оскар" за песню в фильме "Рокетмэн".

Церемония вручения "Оскара"

"Оскар" началась в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre. Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии СШАначалась в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre.