Посол России не исключает шантажа на переговорах Лондона и Евросоюза

"До конца 2020 года будет продолжаться переходный период, в течение которого почти все в повседневной жизни останется как прежде. В этом смысле можно говорить, что ситуация стабилизировалась. Другое дело, что британцам предстоят сложнейшие переговоры о новых торгово-экономических отношениях, которые они намерены вести на нескольких треках, в том числе с Евросоюзом и США", - заявил Келин в интервью "Комсомольской правде".