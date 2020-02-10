Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T05:23+0300
https://ria.ru/20200210/1564470008.html
Посол России не исключает шантажа на переговорах Лондона и Евросоюза
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135145_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c4642dfc6a63245c3045201228189cc.jpg
РИА Новости

Посол России не исключает шантажа на переговорах Лондона и Евросоюза

05:23 10.02.2020
1458
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Российский посол в Лондоне Андрей Келин не исключает нового обострения к концу года на переговорах Великобритании с ЕС "со взаимными обвинениями, а то и шантажом".
Великобритания покинула ЕС 31 января. С этого момента начался переходный период, который продлится до конца декабря, все это время стороны будут вести переговоры о будущих отношениях.

"До конца 2020 года будет продолжаться переходный период, в течение которого почти все в повседневной жизни останется как прежде. В этом смысле можно говорить, что ситуация стабилизировалась. Другое дело, что британцам предстоят сложнейшие переговоры о новых торгово-экономических отношениях, которые они намерены вести на нескольких треках, в том числе с Евросоюзом и США", - заявил Келин в интервью "Комсомольской правде".

"Эксперты считают нереалистичным завершить их в течение года. Борис Джонсон настаивает, что "переходный период продлеваться не будет". Так что к концу года нельзя исключать нового обострения на переговорах со взаимными обвинениями, а то и шантажом", - сказал российский дипломат.
Андрей Келин
Вчера, 01:55
Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
По его мнению, Джонсону удалось одержать впечатляющую победу на парламентских выборах и обеспечить Brexit, во многом благодаря четко поставленной цели: в сжатые сроки достичь с Евросоюзом новой договоренности об условиях выхода.
Теперь, отмечает Келин, многое будет зависеть от доверия бизнеса к правительственному курсу. В настоящее время, напомнил посол, многие транснациональные корпорации объявляют о переводе своих британских штаб-квартир в ЕС.
"Или вот такая новость: известная авиакомпания набирает в Великобритании персонал, но ставит обязательным требованием к соискателям наличие неограниченного права на работу в ЕС — то есть фактически гражданства одной из остающихся в ЕС стран. Это воспринимается как тревожные звоночки. Борису Джонсону важно переломить тенденцию за счет харизмы, энтузиазма и целеустремленности", - сказал глава дипмиссии.
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Вчера, 03:56
Лавров оценил последствия Brexit для Евросоюза
261000
Обсудить 3
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitАндрей КелинБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встечи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом
Лавров оценил убытки европейского бизнеса от "одержимости санкциями"
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Сотрудник МЧС России
В МЧС рассказали, как не умереть от угарного газа
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв MERS
Город Находка в Приморском крае
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из Находки
Павел Крашенинников
Закон о Госсовете могут принять в формате ФКЗ, рассказал Крашенинников
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Лавров оценил последствия Brexit для Евросоюза
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается
Пон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию Оскар за лучший оригинальный сценарий к фильму Паразиты
"Паразиты" и "Кролик Джоджо" получили "Оскары"
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
ЦРУ рассекретило документы о связях с патриархом Афинагором
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Наручники
Адвокат рассказал об убитом в Уфе, подозреваемым в педофилии
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Лента новостейМолния