Посол России не исключает шантажа на переговорах Лондона и Евросоюза

ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Российский посол в Лондоне Андрей Келин не исключает нового обострения к концу года на переговорах Великобритании с ЕС "со взаимными обвинениями, а то и шантажом".
Великобритания покинула ЕС 31 января. С этого момента начался переходный период, который продлится до конца декабря, все это время стороны будут вести переговоры о будущих отношениях.
"До конца 2020 года будет продолжаться переходный период, в течение которого почти все в повседневной жизни останется как прежде. В этом смысле можно говорить, что ситуация стабилизировалась. Другое дело, что британцам предстоят сложнейшие переговоры о новых торгово-экономических отношениях, которые они намерены вести на нескольких треках, в том числе с Евросоюзом и США", - заявил Келин в интервью "Комсомольской правде".
"Эксперты считают нереалистичным завершить их в течение года. Борис Джонсон настаивает, что "переходный период продлеваться не будет". Так что к концу года нельзя исключать нового обострения на переговорах со взаимными обвинениями, а то и шантажом", - сказал российский дипломат.
По его мнению, Джонсону удалось одержать впечатляющую победу на парламентских выборах и обеспечить Brexit, во многом благодаря четко поставленной цели: в сжатые сроки достичь с Евросоюзом новой договоренности об условиях выхода.
Теперь, отмечает Келин, многое будет зависеть от доверия бизнеса к правительственному курсу. В настоящее время, напомнил посол, многие транснациональные корпорации объявляют о переводе своих британских штаб-квартир в ЕС.
"Или вот такая новость: известная авиакомпания набирает в Великобритании персонал, но ставит обязательным требованием к соискателям наличие неограниченного права на работу в ЕС — то есть фактически гражданства одной из остающихся в ЕС стран. Это воспринимается как тревожные звоночки. Борису Джонсону важно переломить тенденцию за счет харизмы, энтузиазма и целеустремленности", - сказал глава дипмиссии.
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