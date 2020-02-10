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"Оскар" за лучшую женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн
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РИА Новости

"Оскар" за лучшую женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн

05:22 10.02.2020 (обновлено: 10:42 10.02.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonАктриса Лора Дерн после церемонии вручения премий "Оскар"
Актриса Лора Дерн после церемонии вручения премий Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Актриса Лора Дерн после церемонии вручения премий "Оскар"
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Награду киноакадемии США за роль второго плана в картине "Брачная история" завоевала Лора Дерн, церемония вручения "Оскаров" проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе и транслируется на ABC.
"Это лучший подарок на день рождения", - сказала актриса, которая отмечает свой праздник в понедельник.
Она поблагодарила за совместную работу весь коллектив ленты и режиссера Ноа Баумбаха, а также его супругу Гретту Гервиг. "Брачная история" наряду с картиной Гервиг "Маленькие женщины" претендует на "Оскар" в категории "Лучший фильм года".
За победу в категории "Лучшая женская роль второго плана" также боролись Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Марго Робби ("Скандал") и Кэйти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла").
Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии Оскар
Вчера, 04:19Культура
Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана
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КультураЦеремония вручения "Оскара" - 2020Оскар (премия)США
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