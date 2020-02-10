"Оскар" за лучшую женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн

"Это лучший подарок на день рождения", - сказала актриса, которая отмечает свой праздник в понедельник.

Она поблагодарила за совместную работу весь коллектив ленты и режиссера Ноа Баумбаха, а также его супругу Гретту Гервиг. "Брачная история" наряду с картиной Гервиг "Маленькие женщины" претендует на "Оскар" в категории "Лучший фильм года".