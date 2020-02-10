"Окно напротив" получило "Оскар" как лучший короткий метр

Статуэтки "Оскара" и конверт на репетиции перед церемонией вручения премии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Фильм "Окно напротив" (The Neighbor's Window) получил "Оскар" как лучшая короткометражная картина, 92-ю церемонию вручения награды киноакадемии США транслирует из Лос-Анджелеса ABC.
Автором сценария и режиссером картины выступил Маршал Карри. Картина рассказывает о домохозяйке и матери троих детей, жизнь которой меняется, когда в дом напротив въезжает молодая пара.
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