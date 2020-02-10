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"Окно напротив" получило "Оскар" как лучший короткий метр
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РИА Новости

"Окно напротив" получило "Оскар" как лучший короткий метр

05:10 10.02.2020 (обновлено: 05:49 10.02.2020)
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки "Оскара" и конверт на репетиции перед церемонией вручения премии
Статуэтки Оскара и конверт на репетиции перед церемонией вручения премии
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Статуэтки "Оскара" и конверт на репетиции перед церемонией вручения премии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Фильм "Окно напротив" (The Neighbor's Window) получил "Оскар" как лучшая короткометражная картина, 92-ю церемонию вручения награды киноакадемии США транслирует из Лос-Анджелеса ABC.
Автором сценария и режиссером картины выступил Маршал Карри. Картина рассказывает о домохозяйке и матери троих детей, жизнь которой меняется, когда в дом напротив въезжает молодая пара.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
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КультураЦеремония вручения "Оскара" - 2020Оскар (премия)США
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