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"Паразиты" и "Кролик Джоджо" получили "Оскары"
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РИА Новости

"Паразиты" и "Кролик Джоджо" получили "Оскары"

05:02 10.02.2020 (обновлено: 07:53 10.02.2020)
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© AP Photo / Chris PizzelloПон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Паразиты"
Пон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию Оскар за лучший оригинальный сценарий к фильму Паразиты
© AP Photo / Chris Pizzello
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. "Паразиты" принесли южнокорейскому автору Пон Чжун Хо премию киноакадемии США "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал "Кролик Джоджо" новозеландца Тайко Вайтити.
Для Пон Чжун Хо, который также номинирован на "Оскар" за режиссуру, это первая награда киноакадемии США. Его произведение обошло сценарии к таким фильмам как "Достать ножи", "Брачная история", "1917" и "Однажды в … Голливуде".
Джимми Киммел на вручении Оскара. 05.03.2018
9 февраля, 08:00Культура
Главные оскаровские фильмы: скольких статуэток они достойны и почему
За "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий" с "Кроликом Джоджо" боролись "Ирландец", "Джокер", "Маленькие женщины" и "Два папы".
Брэд Питт завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде". Награду за женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн, сыгравшая в картине "Брачная история".
Мультфильм "История игрушек 4" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".
Фильм "Окно напротив" получил награду как лучшая короткометражная картина.

Церемония вручения "Оскара"

Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" стартовала в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre.
В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего. Причиной стал ряд высказываний десятилетней давности, которые нашли в соцсетях актера Кэвина Харта, изначально предполагавшегося на эту роль. Вместо единого ведущего, от которого ранее по традиции требовалось произнести монолог на злобу дня, на этот раз ведущих будет несколько – ими выступят актеры и звезды шоу-бизнеса, которые будут представлять номинации и называть победителей.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
930017
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КультураПон Чжун ХоЦеремония вручения "Оскара" - 2020Оскар (премия)США
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