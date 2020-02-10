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2020-02-10T04:55+0300
https://ria.ru/20200210/1564469750.html
Титов предупредил Мишустина об опасности для бизнеса предложений ФАС
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РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об опасности для бизнеса предложений ФАС

04:55 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинБорис Титов
Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об изменениях в законодательстве в сфере картелей могут из-за неопределенностей в формулировках привести к сотням новых уголовных дел против бизнеса, предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов председателя правительства Михаила Мишустина в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Титов указывает, что к нему обращаются предприниматели, которые в целом поддерживают совершенствование законодательства в этой сфере, однако отмечают, что "законопроекты несут существенные риски необоснованного ограничения прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности, а также неопределенности правоприменения в вопросах привлечения к уголовной ответственности за соответствующие правонарушения и установления субъекта преступления".
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В законопроектах ФАС предлагается наделить дополнительными процессуальными полномочиями, но не предусматривается создания механизма, обеспечивающего гарантии прав лиц, в отношении которых они реализуются, отмечает Титов. Кроме того, предлагается расширить сферу применения уголовной ответственности за картели, исключив обязательный признак "ограничение конкуренции" и предусмотрев в качестве преступного деяния не только заключение, но и "участие" в картеле, при этом не ясно, что именно рассматривается как участие.
Согласно пояснительной записке к законопроекту ФАС, количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за картельные соглашения, в последние годы колеблется от 1,2 до 1,8 тысячи ежегодно, указывает омбудсмен. При этом уголовные дела и приговоры по статье 178 УК РФ (об ограничении конкуренции) почти отсутствуют.
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"Поскольку именно размер ущерба в настоящее время отделяет преступление от административного правонарушения, новая трактовка приведет к тому, что под уголовную ответственность попадут сотни предпринимателей, при этом порог крупного и особо крупного дохода будет преодолеваться намного проще, а это уже тяжкое преступление со сроком до шести лет лишения свободы", - предупреждает Титов
"Принимая во внимание вышеизложенное, буду признателен за поручение о проработке проблемных вопросов данных законопроектов на уровне правительства РФ и ответственных федеральных органов исполнительной власти", - также пишет Титов Мишустину. Неделей ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский уже комментировал недовольство бизнеса этим законопроектом. Он отметил, что поправки стали мягче по сравнению с первоначальным вариантом, а также подчеркнул, что обсуждение документа продолжается.
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Борис ТитовМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба РФЭкономика
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