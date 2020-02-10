Титов предупредил Мишустина об опасности для бизнеса предложений ФАС

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Предложения Федеральной антимонопольной службы ( Предложения Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) РФ об изменениях в законодательстве в сфере картелей могут из-за неопределенностей в формулировках привести к сотням новых уголовных дел против бизнеса, предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов председателя правительства Михаила Мишустина в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Титов указывает, что к нему обращаются предприниматели, которые в целом поддерживают совершенствование законодательства в этой сфере, однако отмечают, что "законопроекты несут существенные риски необоснованного ограничения прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности, а также неопределенности правоприменения в вопросах привлечения к уголовной ответственности за соответствующие правонарушения и установления субъекта преступления".

В законопроектах ФАС предлагается наделить дополнительными процессуальными полномочиями, но не предусматривается создания механизма, обеспечивающего гарантии прав лиц, в отношении которых они реализуются, отмечает Титов. Кроме того, предлагается расширить сферу применения уголовной ответственности за картели, исключив обязательный признак "ограничение конкуренции" и предусмотрев в качестве преступного деяния не только заключение, но и "участие" в картеле, при этом не ясно, что именно рассматривается как участие.

Согласно пояснительной записке к законопроекту ФАС, количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за картельные соглашения, в последние годы колеблется от 1,2 до 1,8 тысячи ежегодно, указывает омбудсмен. При этом уголовные дела и приговоры по статье 178 УК РФ (об ограничении конкуренции) почти отсутствуют.

"Поскольку именно размер ущерба в настоящее время отделяет преступление от административного правонарушения, новая трактовка приведет к тому, что под уголовную ответственность попадут сотни предпринимателей, при этом порог крупного и особо крупного дохода будет преодолеваться намного проще, а это уже тяжкое преступление со сроком до шести лет лишения свободы", - предупреждает Титов